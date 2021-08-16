شركات إعادة التأمين الأوروبية تحقق ربحية جيدة فى النصف الأول من العام

كشف تقرير لوكالة فيتش للتصنيف الإئتمانى عن وجود تحركات الأسعار المُواتية لأعمال الممتلكات والخسائر (P&C) بشركات إعادة التأمين ووجود طلب متزايد على التغطية مما حقق نموًا كبيرًا لأقساط التأمين في أوروبا خلال النصف الأول من عام 2021، في حين تحسنت هوامش الاكتتاب، مقارنة بفترة العام السابق.

وذكرت فيتش، في تقريرها الأخير بشأن شركات إعادة التأمين الأوروبية، خلال النصف الأول من عام 2021، بأن هناك تحسنًا واضح المعالم لجميع لاعبي إعادة التأمين، خلال النصف الأول من العام- من اول يناير وحتى نهاية يونيو- مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

الممتلكات تقود النمو والحياة والصحة بالإنعاش

وتعزو وكالة فيتش هذا التحسن إلى مقدار معتدل إلى حد ما من الخسائر الكبيرة وإلى زيادات الأسعار المعدَّلة حسب المخاطر، والتي تستمر في الارتفاع بعد دورة السوق المرنة على المدى الطويل.

وأكد تقرير فيتش أن الخسائر المتعلقة بوباء كورونا COVID-19 ضئيلةـ حيث تضمنت تجديدات اتفاقيات إعادة التأمين استثناءات الأمراض المُعدية.

وفي الوقت نفسه تشير وكالة فيتش إلى أن مستوى الخسائر المتكبَّدة غير المبلَّغ عنها في عام 2020 ظل كافيًا لتغطية المطالبات المبلَّغ عنها في النصف الأول من عام 2021.

وعلى سبيل المثال فإن شركة هانوفر رى الألمانية Hannover Re لم تكن هناك حاجة لاحتياطيات إضافية لتأمين الممتلكات تخص اللوباء في النصف الأول من عام 2021.

أما سكور الفرننسية SCOR فكان للوباء تأثير سلبي قدره 109 ملايين يورو في النصف الأول من عام 2021 على جانب P&C من الأعمال.

وأبلغت Swiss Re عن مطالبات بقيمة 64 مليون دولار أمريكي في قطاعي الممتلكات والمصابين، ومعظمها يتعلق بانقطاع الأعمال.

وأعلنت شركة ميونخ رى Munich Re أيضًا عن خسائر جائحة داخل P&C بقيمة 201 مليون يورو، وهو ما يتماشى مع توجيهات الشركة.

باستثناء SCOR، استفاد الأربع الكبار في أوروبا أيضًا من مطالبات الكوارث الطبيعية الأقل من المتوسط ​​خلال فترة ستة الأشهر، مما ساعد على تعزيز هوامش الاكتتاب وخفض النسب المجمعة، مقارنة بالعام الماضي.

تأثير كورونا السلبى سينخفض نتيجة جهود التطعيمات العالمية

ولفت تقرير فيتش إلى استمرار معاناة الحياة والصحة (L&H) من الأعمال نظرًا لزيادة معدل الوفيات عن المتوقع، ولا سيما في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية وجنوب إفريقيا والهند

أدى إلى نتائج أضعف في إعادة تأمينها- الأربع الكبار- على الرغم من أن وكالة فيتش تتوقع أن ينخفض ​​هذا التأثير خلال النصف الثاني من عام 2021 نتيجة جهود التطعيم العالمية.

وقالت روبرت مازولي، مدير فيتش: تتمتع شركات إعادة التأمين الأوروبية الأربع الكبرى بحالة جيدة لاستيعاب مستوى مرتفع محتمل من المطالبات المتعلقة بالكوارث الطبيعية في النصف الثاني من 2021، حيث كانت الأرباح ورأس المال قوية جدًّا في النصف الأول.