سمر السيد قال جيم بونغنر، الوزير المستشار للشئون الاقتصادية لدى السفارة الأمريكية بالقاهرة، إن شركات أمريكية تدرس الاستثمار فى مصر، لا سيما بعد أن لمسوا التحسن المطرد، منذ أن وافق صندوق النقد الدولى نوفمبر 2016، على توفير قرض بقيمة 12 مليار دولار، يصرف خلال 3 أعوام. وأضاف لـ«المال»، فى

سمر السيد

قال جيم بونغنر، الوزير المستشار للشئون الاقتصادية لدى السفارة الأمريكية بالقاهرة، إن شركات أمريكية تدرس الاستثمار فى مصر، لا سيما بعد أن لمسوا التحسن المطرد، منذ أن وافق صندوق النقد الدولى نوفمبر 2016، على توفير قرض بقيمة 12 مليار دولار، يصرف خلال 3 أعوام.

وأضاف لـ«المال»، فى أول تصريحات صحفية له منذ توله منصبه عبر البريد الإلكترونى، أن سوق المال تحسن بشكل ملحوظ فى الأشهر التسعة التى تلت الإصلاحات الاقتصادية منذ نوفمبر الماضى، وسجلت التعاملات بالبورصة مستويات قياسية، وانتعشت عمليات الاندماج، والاستحواذ، والإقبال على الاكتتابات العامة الأولية «IPOS »، كما بدأت تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر، فى الزيادة.

وأوضح أنه زادت التحويلات، وتقلصت الضوابط الرأسمالية، ما مكن من إعادة أرباح المغتربين إلى الوطن، وتراجعت الطلبات المتراكمة على العملات الأجنبية.

وأضاف أن كل هذه العوامل السابق ذكرها، تؤدى لجعل مناخ الاستثمار أكثر جاذبية، وفقاً لرؤية الشركات الاستثمارية الأجنبية المهتمة بأسواق رأس المال المصرية، آملاً أن تتحول الحركة الإيجابية فى أسواق رأس المال قريبا، إلى نمو اقتصادى حقيقى، وفرص أكبر، يمكن أن يشعر بها جميع المصريين.

وذكر على سبيل المثال، أن مجموعة فنادق هيلتون، تخطط لزيادة حجم استثماراتها بمصر، خلال الفترة المقبلة، ولم يحدد حجم تلك الاستثمارات أو ماهيتها، مكتفياً بالتأكيد أنه يتوقع إعلان المزيد من الشركات الأمريكية، عن استثمارات جديدة خلال الأشهر المقبلة.

ووفقاً لآخر التقارير الصادرة عن البنك المركزى المصرى، فى يوليو الماضى، انخفضت تدفقات الاستثمارات الأمريكية المباشرة بالسوق المحلية، فى الربع الثالث من العام المالى 2016/ 2017، بنسبة %3.3 لتسجل نحو 482.2 مليون دولار، مقابل 498.9 مليون فى الربع السابق عليها، من نفس العام، كما أن إجمالى التدفقات فى العام المالى 2015/2016، انخفضت بنسبة %58.2، لتسجل 883 مليونًا مقابل 2.11 مليار فى العام السابق عليه.

وتعد الاستثمارات الأمريكية من أكبر 10 استثمارات أجنبية مباشرة فى مصر، وتبلغ قيمتها 23.7 مليار دولار، من خلال 1221 شركة عاملة فى مختلف القطاعات الصناعية، والخدمية، والإنشائية، والتمويلية، والزراعية، والسياحية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفقاً لتصريحات سابقة لطارق قابيل، وزير التجارة والصناعة.

يشار إلى أن مهاب غالى، نائب رئيس العمليات لمجموعة هيلتون بمصر وشمال أفريقيا، قال فى تصريح سابق لـ«المال»، أن الشركة لديها خطة لإدارة 7 فنادق جديدة بمصر، خلال الفترة من 2019 وحتى 2022، ليصل إجمالى عدد الفنادق التى تديرها إلى 24 فندقًا محلياً، من أبرز الفنادق التى تعاقدت على إدارتها هيلتون المعادى بسعة 255 غرفة، وهيلتون جارن إن بالتجمع الخامس بسعة 130 غرفة، وهيلتون بيراميدز بمنطقة الأهرامات بسعة 460 غرفة.

أضاف بونغنر، أن مسئولين السفارة اجتمعوا خلال الأشهر القليلة الماضية مع عشرات من الشركات الاجنبية، التى اتخذت الآن موقفاً إيجابياً، أو تدرس الاستثمار بالسوق المحلية، لكن اهتمامهم فى المقام الأول فى أسواق الائتمان، فى ظل جاذبية أسعار السندات، وأذون الخزانة التى تعلن عنها الحكومة.

لكنه توقع المزيد من الاهتمام بأسواق رأس المال، والاستثمارات المباشرة، معتبراً أن استمرار الحكومة فى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية يساهم فى خلق زخم إيجابى.

وقال أن وفدين كبيرين من الكونجرس، زارا مصر خلال الشهرين الماضيين، ووفدين آخرين من موظفى الكونجرس، وزيارات متعددة من مسئولين بارزين بالسلطة التنفيذية، متوقعاً استمرار وتيرة وأنشطة الزيارات للمستقبل القريب.

وقال إن عمله بالقاهرة يعتبر حلم كبير؛ إذ أنه عمل لفترة زمنية طويلة كدبلوماسى أمريكى متخصص فى العلاقات الاقتصادية، لافتاً إلى أنه تسلم عمله فى مصر حالياً منذ فترة قصيرة لكنه أعجب كثيراً بالدفء، وروح الصداقة الموجودة بين الشعب المصرى، مؤكداً تطلعه بصورة كبيرة لتعزيز الروابط بين الدولتين، وتكوين شراكات قوية ودائمة.

ولفت إلى أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تساعد الحكومة المصرية، فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، فمثلاً على سبيل المثال أطلقت وزارة المالية مؤخراً، برنامجاً للاستفادة من المشورة الفنية للوكالة، فى تنفيذ إصلاحات مهمة وضرورية، فى الإدارة المالية وعمليات الموازنة.

أضاف أن الوكالة الأمريكية تعمل أيضاً مع جمعيات الأعمال، والهيئات التابعة للحكومة المصرية لمعالجة القيود والمعوقات التنظيمية، التى تعرقل تطوير الفرص القائمة بالسوق، التى تحد من قدرة المشروعات على النمو، لافتاً إلى أنها تستهدف أيضاً المساعدة، ويكون هناك إمكانات قوية بالسوق، كالزراعة، والسياحة، والتجارة، والمشروعات الصغيرة، والمتوسطة، والكبيرة.

تابع أن من خلال المشاركة مع القطاع الخاص، تقوم الوكالة بتدريب وخلق فرص للتوظيف للأشخاص المهمشين، فى المناطق الفقيرة بمصر، كما تدعم برامج المنح على مستوى الجامعات وتدعيم التعليم القائم على المهارات، والتدريب المهنى، لمقابلة احتياجات الموظفين المصريين.

مباحثات بين القاهرة وواشنطن للحد من حواجز التجارة

❐ بونغنر: تعويم الجنيه يدعم صادرات الملابس والمنسوجات المصرية

المال ـ خاص

قال جيم بونغنر، الوزير المستشار للشئون الاقتصادية لدى السفارة الأمريكية بالقاهرة، إن حجم التبادل التجارى بين مصر والولايات المتحدة، سجل خلال النصف الأول من العام الجارى 2.871 مليار دولار، وسجلت الصادرات الأمريكية للقاهرة 2.02 مليار، بزيادة نسبتها %13 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.

وأوضح لـ«المال»، أن زيادة صادرات قطع غيار الطائرات وزيت الوقود كانا المحركين الأساسيين لزيادة الصادرات الأمريكية للقاهرة، مضيفاً أن الصادرات المصرية للولايات المتحدة زادت %13 لتسجل 851 مليون دولار، مقابل 753 مليون خلال نفس فترة المقارنة السابق ذكرها.

وقال إن زيادة سعر صرف الدولار أمام الجنيه بعد قرار التعويم نوفمبر الماضى، يدعم صادرات الكثير من المنتجات كالملابس والمنسوجات.

وأعرب عن سعادته بتوسع حجم التجارة الثنائية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، لافتاً إلى أنه يستهدف تسهيل جولة جديدة من المحادثات التجارية مع الحكومة المصرية فى ظل الاتفاق الإطارى الثنائى للتجارة والاستثمار بين البلدين.

وتابع: «نعمل بشكل وثيق مع مكتب الممثل التجاري الأمريكي، بشأن هذه الفكرة، والهدف من هذا الحوار التجاري الثنائي الحد وتخفيض الحواجز التجارية، وضمان أن لدينا أفضل الظروف الممكنة لنمو التجارة المستمر بين الجانبين».

كان طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، قال فى تصريحات سابقة، إن حجم التبادل التجاري بين مصر وأمريكا بلغ 5 مليارات دولار خلال عام 2016، وأن مصر احتلت المركز الـ 49 ضمن قائمة الدول المستوردة من الولايات المتحدة، بقيمة بلغت 3.506 مليار دولار خلال عام 2016، مقابل 4 مليارات و752 مليون دولار فى 2015.