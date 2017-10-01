شركات أمريكية تبحث مع وزيرى الاستثمار والمالية الفرص والإصلاحات

أحمد عاشوركشف طارق توفيق، رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، عن تنظيم لقاءين بين مجموعة رجال أعمال وكبرى الشركات الأمريكية، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، عمرو الجارحى، وزير المالية فى الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأيام القليلة المقبلة.وأضاف لـ«المال» أن ا

أحمد عاشور

كشف طارق توفيق، رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، عن تنظيم لقاءين بين مجموعة رجال أعمال وكبرى الشركات الأمريكية، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، عمرو الجارحى، وزير المالية فى الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف لـ«المال» أن اللقاء الأول، من المقرر أن يكون فى نيويورك، والثانى فى واشنطن، وسيتم تنظيم اللقاءين بالتعاون مع المجموعة المالية هيرميس «EFG» ، لاستعراض الفرص الاستثمارية والإصلاحات التى تنفذها مصر خلال الفترة المقبلة.

وقال توفيق الذى شارك فى الاجتماع الذى عقده الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع كبرى الشركات الأمريكية، على هامش حضوره اجتماعات الأمم المتحدة منذ أيام، إن الأخيرة طلبت عقد مؤتمر عالمى، على غرار مؤتمر مصر الاقتصادى بشرم الشيخ فى مارس 2015 لبحث الفرص الاستثمارية بالسوق المحلية، مؤكدا أنها ستكون داعمة للمؤتمر الجديد.

ولفت إلى أن بعثة صندوق النقد الدولى، أكدت فى لقاء مشترك معه الخميس الماضى، أن الإصلاحات الاقتصادية التى نفذتها مصر أكثر مما توقعه وطلبه الصندوق.

وأضاف أن الإجراءات التى تتخذها مصر تدلل على الرغبة الحقيقية فى الإصلاح، كما أن هناك إرادة سياسية ومجتمعية واسعة لتحقيق ذلك، لافتا إلى أن تحسن ترتيب مصر فى تقرير التنافسية من المركز 115 إلى 100 أمر إيجابى، و يحدث لأول مرة منذ سنوات.

وقالت سحر نصر، فى وقت سابق، إن شركات أمريكية تعتزم ضخ استثمارات جديدة بالسوق المحلية، ومن بينما شركة ” أوبر ” التى ستنفذ مشروعا للنقل الجماعى خلال الشهور القليلة المقبلة، إلى جانب قيام شركة “مارس” الأمريكية لصناعة الشيكولاته، بإضافة توسعات استثمارية جديدة، بجانب المشروعات الأخرى التى تخطط شركات فى قطاع الأدوية والنقل لتنفيذها.