شركات ألمانية تبدي رغبتها في زيادة استثماراتها بقطاع الكهرباء المصري

استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، الدكتور مارتن هيرنكنيشت رئيس مجموعة هيرنكنيشت الألمانية ووفد كبير يضم عدد من الشركات الألمانية ، لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون مع قطاع الكهرباء والطاقة المصرى وأعربت الشركات الألمانية عن رغبتها فى…

استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، الدكتور مارتن هيرنكنيشت رئيس مجموعة هيرنكنيشت الألمانية ووفد كبير يضم عدد من الشركات الألمانية ، لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون مع قطاع الكهرباء والطاقة المصرى

وأعربت الشركات الألمانية عن رغبتها فى الاستمرار فى تقديم خبراتهم ودراساتهم فى العديد من المجالات فضلاً عن رغبتهم في زيادة حجم الاستثمار على أرض مصر.

أكد شاكر على عمق العلاقات بين مصر وألمانيا متمثلة فى التعاون مع عدد من الشركات الألمانية في مختلف المجالات مشيراً للتعاون القائم والمتمثل فى تنفيذ قطاع الكهرباء المصرى لعدد من المشروعات والبرامج بالتعاون مع الجانب الألمانى من أجل الاستفادة من خبراتهم والتقدم التكنولوجى.

واشار إلى أنه قد تم اتخاذ خطوات ناجحة في هذا المجال ، بحيث نجح قطاع الكهرباء والطاقة التجددة المصري فى الإنتهاء من العديد من المشروعات والبرامج بالتعاون مع الجانب الألماني للاستفادة من خبراته المتميزة والتكنولوجيا المتقدمة.

وأكد شاكر عن رغبته فى إستكمال مسيرة التعاون مع الشركات الألمانية بعد التعاون المثمر والبناء الذى شهدته وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مع شركة سيمنس منذ عقود طويلة، والذى كلل بالنجاح فى التعاون المشترك بإقامة 3 محطات عملاقة لتوليد الكهرباء بقدرات بلغت 14.4 جيجاوات

وتصل كفاءة المحطات التى نفذتها سيمنس إلى 60.5% مما ساهم في توفير استهلاك الوقود في مصر وتلعب هذه المحطات دورًا رئيسيًا في توفير إمدادات الطاقة قوية لدعم التنمية الاقتصادية طويلة المدى في مصر ، خاصةً في صعيد مصر .

وأكد على إهتمام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بمشروعات الربط الكهربائى مع دول الجوار مشيراً إلى الربط مع السعودية والأردن وليبيا والسودان ، وكذلك الربط مع قبرص واليونان وتصدير الكهرباء إلى أوروبا .

وأضاف شاكر على الإهتمام الذى يوليه القطاع لتنويع مصادر الطاقة وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة فى هذه المشروعات ، مشيراًإلى استراتيجية القطاع التى تهدف إلى أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى ما يزيد عن 42% بحلول عام 2035.

واوضح وزير الكهرباء أنه جارى التعاون مع عدد من الشركات ذات الخبرات التكنولوجية المتعددة للبدء فى المناقشات والدراسات لتنفيذ مشروع تجريبي لانتاج الهيدروجين الاخضر في مصر كخطوة اولى نحو التوسع في هذا المجال وصولا الى امكانية التصدير، مؤكداً على إستعداد القطاع للتعاون مع مختلف الأطراف.

واشار شاكر إلى انه تم توقيع مذكرة تفاهم مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن توجه مصر نحو إنتاج الهيدروجين الأخضر من خلال تمويل الأعمال الاستشارية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين ،

كما اكد على الإهتمام الذى توليه الحكومة المصرية لتعظيم الإستفادة من الطاقات المتجددة فى تحلية المياه حيث تم إعداد خطة استراتيجية لتحلية المياه من مصادر الطاقة المتجددة بالتعاون بين وزارة الإسكان ووزارة الموارد المائية.

أشاد هيرنكنيشت ورجال الأعمال الألمان بالتطور السريع والملحوظ فى المشروعات التى تنفذها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والإنجازات التى نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى فى تحقيقها خلال فترة وجيزة معرباً عن رغبته فى تعزيز التعاون مع قطاع الكهرباء.

واشادت الشركات الالمانية العاملة فى مجال الطاقة بمصر بالتعاون المثمر مع قطاع الكهرباء والرؤى المستقبلية الطموحة للقطاع فى تنفيذ مشروعاته مع الأخذ فى الاعتبار التحول فى الطاقة والتوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة والحفاظ على البيئة والمجالات الاستشارية