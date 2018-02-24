شركات أدوية حكومية تطلب زيادة أسعار 183 صنفا

❐ النيل: %80 من منتجات الشركة تباع بسعر 2 - 3 جنيهات للعبوة شريف عمر وجهاد سالم طلبت شركات النيل والعربية والإسكندرية للأدوية، التابعين لقطاع الأعمال العام، من وزارة الصحة، زيادة أسعار نحو 183 صنفا من منتجاتها، التى لا تغطى تكاليف إنتاجها. ويتبع الشركة القابضة للأدوية، شركات النيل، والقاهرة

❐ النيل: %80 من منتجات الشركة تباع بسعر 2 – 3 جنيهات للعبوة

شريف عمر وجهاد سالم

طلبت شركات النيل والعربية والإسكندرية للأدوية، التابعين لقطاع الأعمال العام، من وزارة الصحة، زيادة أسعار نحو 183 صنفا من منتجاتها، التى لا تغطى تكاليف إنتاجها.

ويتبع الشركة القابضة للأدوية، شركات النيل، والقاهرة، وممفيس، والإسكندرية، والعربية، وكلها مدرجة بالبورصة المصرية، وتنتج مستحضرات ذات طابع اجتماعى، تباع بأسعار منخفضة مقارنة بمثيلاتها، وتعتمد الحكومة على تلك الشركات فى تدبير النسبة الأكبر من الأدوية المستخدمة بالمستشفيات الحكومية، والتأمين الصحى.

وقال محمد العزيز، رئيس قطاع الشئون المالية بشركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، إن الأخيرة طلبت زيادة أسعار نحو 150 صنفا.

ولفت إلى أن نحو %80 من المنتجات تباع بأسعار تتراوح بين 2-3 جنيهات للعبوة، ما يتسبب فى تكبد الشركة خسائر، مشيرا إلى تصريف غالبيتها عبر مناقصات وزارة الصحة، للمستشفيات والمراكز الطبية.

وتابع أن الشركة تحاول تغطية الطلب المحلى على تلك المستحضرت، لكنها تكبدت خسائر بنحو 7 ملايين جنيه، فى شهر يناير الماضى فقط، بعد أن حققت أرباحا فى النصف الأول من العام المالى 2017/2018، بحوالى 2،4 مليون جنيه.

وأظهرت القوائم المالية للشركة تحولها إلى الخسارة خلال السبعة أشهر الأولى من نفس العام، بعد إضافة نتائج أعمال يناير، لتتكبد 5.2 مليون جنيه.

فيما أشار محسن عمر، مسئؤل علاقات المستثمرين، بشركة العربية للأدوية «إدكو»، إلى أنها تعمل على مخاطبة وزارة الصحة بشكل دورى، لإعادة دراسة أسعار منتجاتها التى لا تحقق ربحية، منوها إلى أن “العربية” تقدمت بطلب لزيادة صنفين أو 3.

وأصدرت وزارة الصحة، خلال يناير من العام الماضى، القرار 23 لسنة 2017، بشأن إعادة تسعير %15 من أدوية الشركات المحلية، و%20 من الأدوية المستوردة والأجنبية، وهو ما ساعد جميع شركات الأدوية على تحسين الربحية، وتعزيز الملاءة المالية، فى ظل الارتفاعات المستمرة فى أسعار المواد الخام.

ولفت “عمر” إلى أن الشركة قبل الزيادات الأخيرة، كانت تنتج نحو 40 مستحضرا تكبدها خسائر، وبعد الزيادات تقلص عددها وأصبحت تحقق خسائر محدود جدا، وهو ما يتم مراجعته بشكل دورى.

وقال شريف طاحون، مسئول علاقات المستثمرين بشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، إنها تسعى لمخاطبة الشركة القابضة للأدوية، لمساعدتها فى الحصول على موافقة وزارة الصحة لزيادة أسعار نحو 30 صنفا.

وأشار إلى أن الشركة تنتج حاليا نحو 98 مستحضرا من إجمالى 189 تملك رخص إنتاجها بالسوق المحلية.

وارتفعت أرباح “الإسكندرية “خلال النصف الأول من العام المالى الحالى بنسبة %98، لتسجل 71.8 مليون جنيه، مقابل 36.2 مليون جنيه فى الفترة المماثلة.

وعلمت «المال» أن شركة ممفيس خاطبت «القابضة للأدوية» بدورها لزيادة أسعار بيع «مستحضراتها الاجتماعية».

وتكبدت «ممفيس»، خلال النصف الأول من العام المالى الجارى، خسائر بقيمة 19.8 مليون جنيه، مقابل صافى أرباح 2.5 مليون جنيه، فى الفترة المماثلة من العام السابق.