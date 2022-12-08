شركات «أدنوك وطاقة ومبادلة» تتم صفقة الاستحواذ على حصص في مصدر الإماراتية

أعلنت شركات بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وطاقة ومبادلة للاستثمار إنها ستصبح مساهمة في مصدر الإماراتية، وهي شركة الطاقة النظيفة الرائدة ، بحسب وكالة رويترز.

وذكرت الشركات الثلاث في بيان أن طاقة تمتلك 43 % من الشركة وتحتفظ مبادلة، وهي صندوق الثروة السيادية في أبوظبي، بحصة 33 % بينما تستحوذ أدنوك 24%.

وبموجب الشراكة تضطلع طاقة، التي دفعت 1.02 مليار دولار نقدا مقابل حصتها، بدور قيادي في نشاط مصدر الخاص بالطاقة المتجددة، في حين تصبح أدنوك في طليعة خطط الشركة بشأن الهيدروجين الأخضر.

أسست مبادلة شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) في عام 2006 لتوسيع دور الإمارات في قطاع الطاقة العالمي وقيادة أجندة العمل المناخي للدولة.

وتنشط الشركة في أكثر من 40 بلدا وطورت واستثمرت في مشاريع عالمية بقيمة مجمعة تبلغ 20 مليار دولار.

وبموجب الشراكة الجديدة، تهدف مصدر إلى النمو وإنتاج قدرة توليد للطاقة المتجددة لا تقل عن 100 جيجاوات، معظمها من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، بحلول عام 2030.

كما يتسع نشاط الهيدروجين الأخضر الجديد للشركة ويستهدف طاقة إنتاج سنوية تصل إلى مليون طن بحلول عام 2030، وهو ما يعادل توفير أكثر من ستة ملايين طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وقال سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالإمارات، وهو الرئيس التنفيذي لأدنوك ورئيس مجلس إدارة مصدر، في بيان إن مصدر ستبني على إرثها الغني كشركة رائدة في قطاع الطاقة المتجددة، وتسرع تسليم مشاريع على مستوى عالمي، وتساعد في تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة النظيفة.

ولدى الإمارات، التي تستعد لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ كوب28 العام المقبل، هدف الوصول إلى صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050.