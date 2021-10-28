«شرق بورسعيد للتنمية» تدرس إنشاء أول مركز لوجستي لخدمات تجارة السيارات بالمنطقة الصناعية

على مساحة ١٢٠ ألف متر مربع

تدرس شركة شرق بورسعيد للتنمية، المطور الصناعى للمنطقة الصناعية شرق بورسعيد، تخصيص ١٢٠ ألف متر مربع لإنشاء أول مركز لوجستي لخدمة تجارة السيارات بالمنطقة على أحدث المستويات العالمية.

وقال سامح جبرة الرئيس التنفيذي للشركة إن مركز الخدمات اللوجستية المزمع تنفيذه، يتواكب مع خطة الشركه بتوطين صناعة السيارات بشرق بورسعيد ومضاعفة معدلات إنتاجها بمصر، لافتا إلى أن شركته تخطط لجذب ١٢٠٠ مصنع وتخصيص ٢ مليون متر مربع لإقامة منطقه متكامله للسيارات تستوعب بجانب المشروعات الصناعية المغذية مشروعات تخزينية ولوجستية.

وأضاف جبره لـ”المال” أنه بحث مع وفد من رجال الأعمال البورسعيديين العاملين فى نشاط السيارات، الخطوات التنفيذيه لإقامة المركز اللوجستي للسيارات بشرق بورسعيد، تمهيدا لبدء تنفيذه، مؤكدا حرصه على جذب المستثمرين المصريين للاستثمار بالمنطقة الصناعيه كخطوه اساسية لجذب المستثمر الأجنبي.

ورحب الرئيس التنفيذي لشركة شرق بورسعيد للتنمية، بتكاتف مجموعه من أبرز المستثمرين العاملين بالنشاط واختيارهم للمنطقة الصناعية شرق بورسعيد لإنشاء مشروعاتهم التخزينية و الللوجستية لتوطين صناعة السيارات بالمنطقة .