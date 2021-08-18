شرق بورسعيد للتنمية تخصص 2 مليون متر لجذب الصناعات المغذية للسيارات

كشف المهندس سامح جبره الرئيس التنفيذي لشركة شرق بورسعيد للتنمية (المطور الصناعى للمنطقة الصناعيه شرق بورسعيد) عن تخصيص ٢ مليون متر مربع لاقامة منطقة( auto zone ) تستوعب الصناعات المغذية للسيارات مشيرا إلى امتلاك شركته استيراتيجيه لتوطين صناعة السيارات فى مصر من شأنها مضاعفة معدلات الإنتاج وأضاف خلال استضافته لمحافظ بورسعيد ووفد من كبار مستثمرى المحافظه بمقر الشركه بشرق بورسعيد أن قرار رئيس الوزراء باعتبار منتجات المنطقة الصناعيه منتجات وطنيه من حيث المعامله الجمركية والضريبة حافزا استثماريا جيدا لجذب مستثمري مصر للاستثمار وجذب مشروعاتهم الجديده لشرق بورسعيد .

وأكد نجاح المطور الصناعى فى التعاقد مع أحد المستثمرين الوطنيين لاقامة مصنع لتغليف وتعليب الأسماك على مساحة ١٠٠ الف متر

لافتا إلى سعى شركته إقامة مجمعات صناعية بشرق بورسعيد بهدف توطين الصناعات الصغيره والمتوسط وخاصه صناعات الالكترونيات والأجهزة المنزليه وتكنولوجيا المعلومات وأنشطة القيمة المضافة ومواد البناء والصناعات الغذائيه والمنسوجات و التى تكون قادره على توفير ٨٠ ألف فرصة عمل

وقال إن أعمال تحسبن التربه بالمنطقة الصناعية نجحت فى الوصول بقدرة التحميل إلى ٨طن للمتر المربع بما يؤدى إلى استيعاب كافة الأنشطة الصناعيه بالمنطقة شرق بورسعيد

فيما أعلن جبره عن قرب إنشاء فندق عالمى لخدمة المستثمرين بالتزامن مع تجهيز الطرق الداخليه بالمشروع وأعمال مد المرافق من المراكز الرئيسيه لمواقع المشروعات الصناعيه المزمع أقامتها بالارض التى تم تسلمها من الهيئه الاقتصاديه بإجمالي ٤ مليون متر مربع بعد انتهاء الهيئة الاقتصاديه والهيئة الهندسية من أعمال تحسبن التجربه وتوصيل المرافق لافتا إلى استلام مليون متر أخرى نهاية العام الجارى

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة شرق بورسعيد للتنمية ان شركته تخطط لجذب ١٢٠٠ مصنع بالمنطقة وتبحث مع جهاز مدينة سلام المليونية بشرق بورسعيد تخصيص مساكن للعاملين لمصانع المنطقه