«شرق بورسعيد للتنمية» تبحث مع «بوش الألمانية» توطين صناعة السيارات بالمنطقة الصناعية

استقبلت شركة شرق بورسعيد للتنمية القائم بأعمال المطور الصناعى للمنطقة الصناعية شرق بورسعيد، وفدا من شركة بوش الألمانية بقيادة نائب رئيس الشركه للرؤية المستقبلية الدكتور أندريدج هاينك، والدكتور ماركوس تيل، رئيس بوش إفريقيا، والمهندس تامر مجدى الرئيس التنفيذي لبوش مصر.

ورحب المهندس كريم سامى سعد رئيس مجلس إدارة شركة شرق بورسعيد والدكتور أحمد فكرى عبد الوهاب عضو مجلس الإدارة المنتدب وسامح جبرة الرئيس التنفيذي للشركة بالوفد الأجنبي، فى إطار تحفيز الاستثمارات بالمنطقة.

وقال سامح جبرة رئيس الشركة لـ”المال” إن الزيارة تستهدف التعرف على إمكانيات الموقع الفريد لميناء شرق بورسعيد وإمكانية استخدام الموقع فى العمليات اللوجستية، إضافة لعمليات التصنيع والتجميع بالمنطقة. كما تناولت مباحثات قيادات الشركة مع الوفد الرؤية المستقبلية للمنطقة بالكامل واستراتيجية الشركات فى ضوء تأثيرات كوفيد 19 على سلاسل الإمداد، وخطط الشركات حيال حدوث مواقف مماثلة وتطور ونمو الاقتصاد المصري والعناصر الأساسية اللازمة لاستمرار هذا النمو من تشجيع الصناعة واجتذاب الاستثمارات الخارجية.

وأشار جبرة إلى أن مجموعة شركات بوش الألمانية عنصر فعال فى تكوين الاستيراتيجية القومية لصناعة السيارات وسبق مشاركتهم بلقاء رئيس الوزراء لبحث الخطوات التنفيذية لإطلاق الاستيراتيجية القومية للسيارات باعتبارهم من أكبر مصنعى الصناعات المغذيه لها، حيث يؤدى توطين صناعة السيارات لجذب الصناعات المغذية.

وأكد جبرة استمرار المفاوضات مع وفد من رجال الأعمال البورسعيديين العاملين فى نشاط السيارات، لإقامة المركز اللوجستي للسيارات بشرق بورسعيد، مؤكدا حرصه على جذب المستثمرين المصريين للاستثمار بالمنطقة الصناعية كخطوة أساسية لجذب المستثمر الأجنبي، مرحبا بتكاتف مجموعة من أبرز المستثمرين العاملين بالنشاط واختيارهم للمنطقة الصناعية شرق بورسعيد لإنشاء مشروعاتهم التخزينية واللوجستية لتوطين صناعة السيارات بالمنطقة وتخصيص 120 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعية شرق بورسعيد لإنشاء أول مركز لوجستي للسيارات.

ولفت إلى أن مركز الخدمات اللوجستية المزمع تنفيذه، يتواكب مع خطة الشرك بتوطين صناعة السيارات بشرق بورسعيد ومضاعفة معدلات إنتاجها بمصر، لافتا إلى أن شركته تخطط لجذب 1200مصنع وتخصيص 2 مليون متر مربع لإقامة منطقه متكامله للسيارات.

من ناحيته رحب جبرة بقرار وزير الماليه بإعفاء المناطق الاقتصادية الخاصه من ضريبة القيمة المضافه وقال “نطمح فى مزيد من الميزات الضريبيه لاجتذاب الاستثمار لشرق بورسعيد ومنها حزمة اعفاءات لمدة 10 سنوات للمصانع والشركات الراغبة فى الاستثمار بشرق بورسعيد أسوه بما حدث فى بداية إنشاء المنطقه الصناعيه بالعاشر من رمضان”.

وأكد الدكتور أحمد فكرى عبد الوهاب العضو المنتدب للشركه وعضو الإستيراتيجية الوطنية أن الشركة تستهدف تطبيق تعليمات رئاسة الوزراء بسرعة إجراء حوار مع الشركات العاملة في مجال السيارات لمناقشة الاستراتيجية، والاستماع إلى آرائها ومقترحاتها، لأخذها في الاعتبار عند بلورة الدولة للاستراتيجية في صورتها النهائية، لافتا إلى تبنيه ذلك الاتجاه لدعم استيراتيجية الدولةز

وكان الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء قد أشار إلى ضرورة الانتهاء من بلورة “الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات” في صورتها النهائية، لإطلاقها في أقرب وقت، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوطين صناعة السيارات في مصر، وتطوير الصناعات المغذية لها.