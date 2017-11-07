شرق بورسعيد تطور 16 مليون م² في المنطقة الاقتصادية

أحمد عاشور قال كريم سامي سعد رئيس شركة بورسعيد للتنمية الصناعية اليوم الثلاثاء، أن شركته ستحصل علي 16 مليون متر مربع في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. جاء ذلك خلال كلمته اليوم بجلسة قناة السويس بمنتدي شباب العالم الذي يشارك فيه…

أحمد عاشور

قال كريم سامي سعد رئيس شركة بورسعيد للتنمية الصناعية اليوم الثلاثاء، أن شركته ستحصل علي 16 مليون متر مربع في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

جاء ذلك خلال كلمته اليوم بجلسة قناة السويس بمنتدي شباب العالم الذي يشارك فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي حالياً بمدينة شرم الشيخ

وأضاف سعد أن المرحلة الأولي من التطوير تتضمن 4 ملايين متر مربع ومن المقرر استلام الأراضي من الهيئة الاقتصادية والهيئة الهندسية أواخر العام الجاري .

ووفقا لسعد يشمل هيكل مساهمة شركة شرق بورسعيد التي تم تأسيسها في 2016 شركة “سامكريت” وجهاز الخدمة الوطنية وشركة انباء حسن علام القابضة