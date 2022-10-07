«شرق بورسعيد» تشحن 49 ألف طن كلينكر إلى الجابون على متن السفينة BAO FLOURISH

أعلن المكتب الاعلامى للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيان صادر، عن شحن 49 ألف طن كلينكر من ميناء شرق بورسعيد على متن السفينة BAO FLOURISH القادمة من ايطاليا، والتى ترفع علم هونج كونج؛ حيث يبلغ طولها 189 مترًا وغاطس 12 مترًا، والحمولة الكلية 33037 طنا، وسوف تغادر السفينة الميناء فور انتهاء عمليات الشحن مستكملة رحلتها إلى الجابون.

وقد اتخذت إدارة الميناء جميع الإجراءات الخاصة بدخول السفينة، تمهيداً لبدء عمليات الشحن على الأرصفة، ما يعزز قدرة الميناء على استقبال هذا النوع من السفن، والذي يأتى انعكاساً للنجاحات التى أحرزتها موانئ المنطقة الاقتصادية لتحسين الكفاءة التشغيلية فى الخدمات المرتبطة باستقبال السفن وتداول البضائع، وكذلك تعزيز الشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص لجذب الخطوط الملاحية للموانئ التابعة.