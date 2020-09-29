«شرق الدلتا للسياحة» تبدأ فى إجراءات بيع أكبر صفقة خردة

قال مصدر مسئول بشركة شرق الدلتا للنقل والسياحة، إحدى الكيانات التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، إنه تم البدء فى إجراءات بيع أكبر صفقة خردة فى تاريخ الشركة، لافتا إلى أنها تضم 60 أتوبيساً طرازات «اسكانيا، ورينو افكو، ودايو، ومرسيدس».

وأوضح أنه سيتم بيع الخردة فى مزاد علنى يوم 1 أكتوبر المقبل، بمقر الشركة فى منطقة السواح، موضحا أنه تم جمع الخردة منذ فترة وفصلها، ليتم بيع كل صنف منها على حد بما يضمن تحقيق أعلى قيمة.

وذكر أن من سيرسى عليه المزاد، ملزم بسداد %30 من إجمالى قيمة الصفقة فى نفس اليوم، وبعد ذلك سيتم سداد باقى القيمة على فترات مناسبة طبقا للاشتراطات المحددة بكراسة شروط المزاد، والمتاح شراؤها حاليا.

تستهدف الشركة القابضة، امداد 3 شركات نقل ركاب تابعة وهى: الصعيد للنقل والسياحة، غرب ووسط الدلتا للنقل والسياحة، وشرق الدلتا للنقل والسياحية”، بـ900 أتوبيس جديدة خلال الـ 3 سنوات المقبلة، بخلاف 150 مركبة تم التعاقد عليها فى العام الماضى، إلى جانب تجديد وتحديث أسطول النقل الحالى بما يمكنها من منافسة القطاع الخاص.

وتتوزع استثمارات تجديد الأسطول، بواقع 150.3 مليون جنيه لشرق الدلتا للنقل والسياحة، وشركة الصعيد للنقل والسياحة بنحو 147 مليون جنيه، فضلا عن 83 مليون جنيه سيتم ضخها فى غرب ووسط الدلتا لنفس الغرض.

وتسعى وزارة قطاع الأعمال العام إلى إعادة هيكلة الشركات التابعة للقابضة للنقل، وإنهاء خسائرها إلى جانب دمج الكيانات ذات الأنشطة المتشابهة، سواء فى قطاع النقل البرى للركاب أو البضائع والتجارة الخارجية، بهدف تشكيل كيانات اقتصادية قوية.