«شرق الدلتا» تنشيء مطحنا فى دمياط بتكلفة 100 مليون جنيه

◗❙شعيرة : مخصص لإنتاج الدقيق الحر %72 ويضبط أسعار السوق المحلية

كشف المهندس محمد شعيرة، الرئيس التنفيذى لشركة مطاحن شرق القاهرة، أنه يجرى حاليا تنفيذ عمليات تركيب المعدات والآلات فى مطحن «السنانية» فى دمياط.

وقال – فى تصريحات خاصة لـ«المال» – إن المطحن تبلغ تكلفته الاستثمارية 100 مليون جنيه بتمويل ذاتى، وبطاقة 300 طن يوميا، مؤكدا أنه مخصص لإنتاج الدقيق «استخراج %72»، وسيساهم فى ضبط أسعار الدقيق الحر فى السوق المحلية.

وأضاف «شعيرة» أن شركة مطاحن شرق الدلتا تغطى 8 محافظات هى الشرقية، والدقهلية، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، والسويس، والإسماعيلية، وبورسعيد ودمياط، بنحو 14 مطحنا وبطاقة إجمالية تصل إلى 887 ألفا و700 طن فى العام .

وأكد أن شركته لديها قدرة تخزينية تصل إلى 450 ألف طن، ولديها 3 صوامع سعة كبرى بمحافظات الشرقية والدقهلية والإسماعيلية، إضافة إلى 13 شونة معدنية.

وأوضح أنه يوجد 46 مستودع دقيق بإجمالى سعة تخزينية 21 ألفا و725 طنا فى المحافظات المتواجدة بها الشركة.

وعن موسم توريد القمح المحلى، قال «شعيرة» إنه تم استلام نحو 260 ألف طن من المزارعين منذ بداية الموسم الحالى وحتى السبت الماضى، موضحا أنه متوقع استلام أكثر من 300 ألف طن مع نهاية الموسم الجارى نتيجة زيادة المساحات المزروعة من المحصول والقرارات التشجيعية التى اتخذتها القيادة السياسية والحكومة.

يذكر أن سعر توريد إردب القمح شاملا الحافز الاستثنائى يبلغ 885 جنيها لدرجة نظافة 23.5 قيراط، و875 لـ‏‏23 ‏قيراطا، و865 لـ 22.5 قيراط.

يشار إلى أن شركة مطاحن شرق الدلتا تتبع الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، ويبلغ رأسمالها 210 ملايين جنيه، وتعمل فى تصنيع وتجارة واستيراد وتخزين وتبخير وصيانة وتعبئة الحبوب.