شرط وحيد لإيناسيو للموافقة على رحيله عن الزمالك

علي المصري: اشترط البرتغالى أوجستو إيناسيو، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، الحصول على شهرين من الشرط الجزائى المقدر بثلاثة أشهر، مقابل الموافقة على رحيله من تدريب الفريق، عقب الخسارة التى تعرض لها الفريق، أمس الأحد، أمام كابس يونايتد الزيمبابوى، فى دور المجموعات لدورى أبطال إفريقيا.

علي المصري:

اشترط البرتغالى أوجستو إيناسيو، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، الحصول على شهرين من الشرط الجزائى المقدر بثلاثة أشهر، مقابل الموافقة على رحيله من تدريب الفريق، عقب الخسارة التى تعرض لها الفريق، أمس الأحد، أمام كابس يونايتد الزيمبابوى، فى دور المجموعات لدورى أبطال إفريقيا.

وكان المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، قد أعلن عن إقالة إيناسيو، عقب الخسارة المذلة للفريق، قبل أن يتراجع عن قراره، من أجل تجنب دفع الشرط الجزائى، على أن يجتمع به عقب عودة الفريق من زيمبابوى، ويطرح عليه أسماء بعض المرشحين للعمل معه في منصب المدرب العام في الفترة المقبلة، في ظل عدم اقتناع مجلس الإدارة بالجهاز المعاون للبرتغالي، وفي حالة رفض المدرب تعيين مدرب عام في الجهاز الفني، فسيقوم المجلس بتوجيه الشكر للمدرب، مع الوصول إلى صيغة مناسبة فيما يخص الشرط الجزائي.