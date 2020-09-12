«شرط فتح الملف».. الإسكان : مهلة شهرين لاستكمال مستندات التصالح بمخالفات البناء

أكد الدكتور رأفت شميس رئيس جهاز إدارة التفتيش الفني على أعمال البناء في وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية ، أن من تقدم بأوراق التصالح و تم انقضاء المهلة في 30 سبتمبر الجاري لديه مهلة مدة شهرين وذلك لاستكمال إجراءات التصالح و المستندات اللازمة لذلك.

وقال شميس خلال لقاء مع عمرو أديب على قناة ام بي سي مصر، أن المادة رقم 60 قانون 119 لسنة 2008 أصدرت إزالة وجوبية للعقارات المخالفة، موضحا أنه حدث كم هائل من العمران المخالف منذ تلك الفترة .

وأضاف شميس أن الدولة قامت بعمل فرصة جديدة للتصالح و حدث نوع من الدراسة للعمران المخالف ، مشدداً على أن من قام بالبناء بعد عام 2017 لديه مشكلة كبري ولن تتركه الدولة.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اصدر أمس السبت قرارا جديدا بشان أسعار التصالح على المتر الواحد في مخالفات البناء في جميع قرى محافظات الدولة المصرية.

وأضاف مدبولي، خلال لقاءه مع الإعلاميين والصحفيين، بحضور عدد من الوزراء، بمحافظة القليوبية: نغلب مصلحة الأهالي في الريف بالنسبة للتقييمات والقدرات المالية للمواطنين في الريف التي تصل إلى 200 جنيه للمتر أو أكثر في بعض القرى، وكان التوجيه نعلن النهاردة أن قيمة التصالح لكل الريف المصري هو الحد الأدنى 50 جنيها فقط، أي مبنى في الريف المتر فيه بـ50 جنيه فقط.