شرطة مدينة نيويورك تعثر على عشرات الجثث داخل شاحنات قرب دار جنائز

بعد أن أبلغ أحدهم عن وجود سوائل تتساقط من الشاحنات

أكدت شرطة مدينة نيويورك بالولايات المتحدة عثورها، اليوم الخميس، على عشرات الجثث داخل شاحنات كانت مصطفة بالقرب من دار للجنائز.

وقال مصدر مسؤول لشبكة “سي إن إن” الإخبارية الأمريكية، إنه تم اكتشاف أربع شاحنات تحتوي على ما يصل إلى 60 جثة خارج دار جنائز في بلدة بروكلين، بعد أن أبلغ أحدهم عن وجود سوائل تتساقط من الشاحنات.

وأضاف مصدر ثانٍ أن دار “أندرو كليكلي للجنائز” كانت مكتظة عن آخرها بالجثث، ولم يبق متسع داخلها، مما اضطر القائمين على الدار إلى تخزين الجثث في الشاحنات.

وبحسب أحد المسؤولين الحكوميين في بروكلين، فإن شاحنة واحدة على الأقل لم يتم تبريدها من أجل حفظ الجثث حتى لا تتحلل أو تتعفن، وقال مصدر إن الجثث وضعت على الثلج في محاولة لحفظها.