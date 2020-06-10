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شرطة لندن تبحث عن رجل ركل فرخ بجعة

ما أثار غضب شرطة المدينة
منتصر محمود 3:18 م, الأربعاء, 10 يونيو 20 3:18 م, الأربعاء, 10 يونيو 20

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تبحث السلطات البريطانية عن رجل ستينى، بسبب قيامه بتصرف خاطئ مع فرخ بجعة صغير فى لندن، ما أثار غضب شرطة المدينة.

ونشرت شرطة الحدائق العامة فى لندن أوصاف الرجل وطلبت من جميع المواطنين الإبلاغ بشكل فورى عنه فى حال معرفته.

وبحسب “سكاى نيوز”، أعلنت شرطة المدينة فى منشور لها على “تويتر” عن بحثها عن رجل قام بـ”ركل بجعة” صغيرة، وطلبت من المواطنين الإبلاغ عنه فى حال معرفته.

وأشار بيان الشرطة إلى أن الرجل ركل البجعة واستمر فى المشى دونما اكتراث لما حدث لها.

وعممت الشرطة أوصاف الرجل البالغ من العمر 60 عاما، وطوله ولون وجهه وألوان ملابسه وغيرها من الصفات التى من الممكن أن تدل عليه.

ونوهت الشرطة إلى أن البجعة الصغيرة قد نقلت إلى “ملجأ بجع متخصص” فى المدينة، وهى تتلقى الرعاية فى الوقت الحالى.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحادثة وقعت، الاثنين الماضي، لكن الشرطة لم تستطع الوصول إلى الفاعل حتى اللحظة.

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بقلم منتصر محمود

عضو نقابة الصحفيين وخريج جامعة الأزهر

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