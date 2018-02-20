شرطة لندن بعد شكاوى إغلاق فروع كنتاكي: الدجاج المقلي ليس من اختصاصاتنا

إعداد– عبدالغفور أحمد محسن أثار استمرار إغلاق كنتاكي لمعظم مطاعمها في بريطانيا لليوم الرابع على التوالي بسبب نقص الدجاج، اضطرابات في لندن دفعت المستهلكين إلى إرسال شكاوى متعددة للبرلمانيين وبلاغات للشرطة. وردت شرطة لندن على البلاغات قائلة إن: "الدجاج المقلي ليس من اختصاصاتها". وكانت ك

إعداد– عبدالغفور أحمد محسن

أثار استمرار إغلاق كنتاكي لمعظم مطاعمها في بريطانيا لليوم الرابع على التوالي بسبب نقص الدجاج، اضطرابات في لندن دفعت المستهلكين إلى إرسال شكاوى متعددة للبرلمانيين وبلاغات للشرطة.

وردت شرطة لندن على البلاغات قائلة إن: “الدجاج المقلي ليس من اختصاصاتها”.

وكانت كنتاكي قد اضطرت لإغلاق أكثر من نصف فروعها الـ 900 في بريطانيا، بعد تحويل تعاقد جلب الدجاج الطارزج إلى شركة دي اتش ال بدلا من بديفست الجنوب إفريقية، وبعدها فشلت دي اتش ال في توفير المطلوب، وقالت إن “مشاكل في العمليات” تسببت في الأزمة.

وقالت كنتاكي اليوم إنها لا تعلم متى ستنتهي الأزمة، وحذرت فروعها من جلب أي دجاج من الجزارين المحليين، وشددت على أن الجودة لا تقبل المساومة، وأنها تحقق في لجوء العاملين في أحد الفروع إلى جزار محلي لتوفير احتياجاتهم من الدجاج.