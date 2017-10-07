شرطة لاس فيجاس: المحققون لم يتمكنوا من تحديد الدافع وراء الحادث

وكالات:قال مسؤولون بالشرطة الأمريكية إن المحققين في حادث إطلاق النار والقتل الجماعى في لاس فيجاس لا يزالون غير قادرين على اكتشاف الدافع وراء الحادث الذي وقع يوم الأحد الماضي وأودى بحياة 58 شخصا وإصابة المئات خلال حفل موسيقى.وذكر كيفين مكماهيل، نائب مدير شرطة المدينة، في مؤتمر صحفي الجمعة

وكالات:

قال مسؤولون بالشرطة الأمريكية إن المحققين في حادث إطلاق النار والقتل الجماعى في لاس فيجاس لا يزالون غير قادرين على اكتشاف الدافع وراء الحادث الذي وقع يوم الأحد الماضي وأودى بحياة 58 شخصا وإصابة المئات خلال حفل موسيقى.

وذكر كيفين مكماهيل، نائب مدير شرطة المدينة، في مؤتمر صحفي الجمعة «بحثنا في أكثر من ألف من الآثار والأدلة ن ولكن لا يوجد دافع واضح حتى الآن».

وأضاف «مكماهيل» أن المحققين بحثوا في الحياة الشخصية للمشتبه به وفي انتماءاته السياسية وسلوكه الاجتماعي ووضعه الاقتصادي ولا يزالون لا يعرفون السبب وراء ارتكاب مطلق النار ستيفن بادوك عملية القتل الجماعية.

كما لم يجد المحققون أي انتماء له بتنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي «داعش».