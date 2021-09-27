«شرطة المواصلات» تعيد فتاة لأسرتها بعدما تركت المنزل

تمكنت شرطة النقل والمواصلات بوزارة الداخلية، من إعادة فتاة إلى ذويها، وذلك بعدما تركت منزل أهليتها لوجود خلافات أسرية بينهم، أثناء تواجدها بمفردها في محطة سكك حديد مطروح.

كانت الخدمات الأمنية التابعة للإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بمحطة سكك حديد مطروح قد لاحظت تواجد إحدى الفتيات بمفردها على رصيف المحطة.

وبمناقشة الفتاة عن مدى احتياجها للمساعدة نظرًا لتواجدها بمفردها، أفادت بأنها -مقيمة بمحافظة القليوبية- وأكدت على ترك مسكن أهليتها لوجود خلافات أسرية.

وعلى الفور، قدمت كافة أوجة الرعاية للفتاة وأمكن التوصل لوالدتها، والتواصل معها وتبين تحرير محضر بغيابها.

وأفادت بحضورها لاستلام نجلتها والتعهد بحسن رعايتها، واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك استمرارًا لتفعيل الدور المجتمعي لكافة القطاعات الأمنية، والإجراءات اللازمة للتعامل مع المواقف ذات الطابع الإنساني.