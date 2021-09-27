لايف

«شرطة المواصلات» تعيد فتاة لأسرتها بعدما تركت المنزل

بعدما لاحظت تواجدها بمفردها بمحطة سكك حديد مطروح.
أماني عوض 4:35 م, الأثنين, 27 سبتمبر 21 4:35 م, الأثنين, 27 سبتمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

تمكنت شرطة النقل والمواصلات بوزارة الداخلية، من إعادة فتاة إلى ذويها، وذلك بعدما تركت منزل أهليتها لوجود خلافات أسرية بينهم، أثناء تواجدها بمفردها في محطة سكك حديد مطروح.

كانت الخدمات الأمنية التابعة للإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بمحطة سكك حديد مطروح قد لاحظت تواجد إحدى الفتيات بمفردها على رصيف المحطة.

اقرأ أيضا  مجلس الوزراء يناقش مستجدات استضافة مصر لمؤتمر الأطراف الـ27 حول التغيرات المناخية

وبمناقشة الفتاة عن مدى احتياجها للمساعدة نظرًا لتواجدها بمفردها، أفادت بأنها -مقيمة بمحافظة القليوبية- وأكدت على ترك مسكن أهليتها لوجود خلافات أسرية.

وعلى الفور، قدمت كافة أوجة الرعاية للفتاة وأمكن التوصل لوالدتها، والتواصل معها وتبين تحرير محضر بغيابها.

وأفادت بحضورها لاستلام نجلتها والتعهد بحسن رعايتها، واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك استمرارًا لتفعيل الدور المجتمعي لكافة القطاعات الأمنية، والإجراءات اللازمة للتعامل مع المواقف ذات الطابع الإنساني.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

ملف الكاتب أماني عوض

اقرأ أيضاً

الغرفة التجارية بالإسكندرية تنظم حفل تأبين لعدد من منتسبيها

معتز محمود 2:19 م, الأثنين, 27 سبتمبر 21

دراسة تكشف نتائج إيجابية عند التطعيم بلقاحي أسترازينيكا وسبوتنيك لايت

محمد عبد السند 1:48 م, الأثنين, 27 سبتمبر 21

حلاقة اللحى وتسريحات الشعر أبرزها.. طالبان تضع قائمة محاذير في هلمند

محمد عبد السند 12:06 م, الأثنين, 27 سبتمبر 21

سجل أضرارا جسيمة.. زلزال يضرب منطقة كريت بقوة 5.3

مصطفى الجُدي 11:38 ص, الأثنين, 27 سبتمبر 21

دراسة: كورونا يخفض متوسط أعمار الأشخاص بأكبر معدل منذ الحرب العالمية الثانية

محمد عبد السند 10:44 ص, الأثنين, 27 سبتمبر 21

الصحة: تسجيل 680 إصابة جديدة بفيروس كورونا و38 وفاة

المال - خاص 12:57 ص, الأثنين, 27 سبتمبر 21