شرطة المسطحات تنقذ شخصًا ألقى نفسه من أعلى كوبري قصر النيل

نجحت قوات الإنقاذ بإدارة شرطة البيئة والمسطحات بمديرية أمن القاهرة ، في إنقاذ شخص حاول الانتحار وقفز من أعلى كوبري قصر النيل، في أول أيام عيد الأضحى.

جاء ذلك بعدما تلاحظ للخدمات المعينة لتفقد الحالة الأمنية أعلى كوبرى قصر النيل، أن شخص ألقى نفسه من أعلى الكوبري بمياه النيل.

وعلى الفور، قامت قوات الإنقاذ المعينة لتأمين المسطح المائي بالتوجه نحوه، وإنتشاله وإنقاذه قبل غرقه.

وبالفحص تبين أنه يعمل بإحدى الشركات -مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمه أول- وبسؤاله قرر أنه حاول الانتحار لمروره بضائقة نفسية إثر تعرضه لحادث تصادم أثناء قيادته سيارة إحدى أقربائه، وحدوث تلفيات بالسيارة.

وأنقذ المواطن المذكور دون التأثير على حركة المرور، والمشاة أعلى الكوبرى، واتخذت الإجراءات القانونية.