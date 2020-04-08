شرطة السياحة تكشف 4 منقبين عن الآثار بالقاهرة وقنا (صور)

كشفت شرطة السياحة والآثار، عن 4 منقبين عن الآثار بعد الحفر داخل أحد العقارات بمحافظتي القاهرة وقنا، وعثر بحوزتهم على أدوات وقطع أثرية.

فى قنا، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، أن أحد الأشخاص، عامل مقيم بدائرة مركز شرطة دشنا بمديرية أمن قنا، أقدم على الحفر والتنقيب عن الآثار داخل مسكنه.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي لشرطة السياحة والآثار.

وأسفرت عن ضبطه وبحوزته الأدوات المستخدمة في الحفر.

وتبين وجود حفرتين عبارة عن الأولى مستطيلة الشكل بقطر 2م، وعمق 6م أحد جدرانها مكتشف أثرى، الثانية دائرية الشكل بقطر 1,5م وبعمق 4,5م وبها شواهد أثرية.

وضبط قطعة من الفخار على شكل قمع “مزراب مياه”، بطول 10سم يرجع للعصر اليونانى الرومانى.

وبالتنسيق مع مفتشى آثار المنطقة، أفادوا بأن الجدار المكتشف أثرى، والحفر بقصد التنقيب عن الآثار.

والقاهرة، تمكنت وحدة مباحث قسم الخليفة، بمديرية أمن القاهرة، عقب معلومات وتحريات مُسبقة وتقنين الإجراءات، من ضبط 3 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات.

وبالفحص عثرت على حفرة قطرها متر، بعمق 4 أمتار، وعثر بحوزتهم على الأدوات المستخدمة فى الحفر والتنقيب.

وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بالعقار المشار إليه، بقصد التنقيب على الآثار، واتخذت الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما مكافحة جرائم حيازة الآثار والحفر والتنقيب عن الآثار وضبط القائمين عليها.