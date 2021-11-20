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شرطة السياحة تحبط بيع 201 قطعة أثرية في الشرقية

تمثال مصنوع من البازلت بطول 60 سم على هيئة سيدة، 200 قطعة عملات معدنية.
أماني عوض 1:41 م, السبت, 20 نوفمبر 21 1:41 م, السبت, 20 نوفمبر 21

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أحبطت شرطة السياحة والآثار بوزارة الداخلية، محاولة بيع 201 قطعة أثرية عبارة عن تمثال وعملات معدنية، وألقت القبض على المتهم بالمتاجرة في محافظة الشرقية.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة للبحث الجنائي بقطاع السياحة والآثار، بإشراف قطاع الأمن العام، قد أكدت أن شخص -له معلومات جنائية، مقيم بمدينة العبور بمحافظة القليوبية- تردد على دائرة مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية، وبحيازته قطع أثرية بقصد التربح من وراء بيعها على أحد عملائه.

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وعقب تقنين الإجراءات، وباستهدافه أمكن ضبطه أثناء تواجده بدائرة مركز شرطة بلبيس، وعثر بحوزته على جوال بداخله تمثال مصنوع من البازلت بطول 60 سم على هيئة سيدة، 200 قطعة عملات معدنية.

وبمعاينتها بمعرفة الجهات المختصة أفادت بأثريتها، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.

واتخذت الإجراءات القانونية، يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الآثار وضبط متجري وحائزي القطع الأثرية والقائمين بالحفر والتنقيب عنها خلسة.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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