شرطة البيئة: ضبط 401 طن أسمدة مغشوشة في 3 مصانع (صور)

ضبطت شرطة البيئة 200 قضية في يوم.

أعلنت شرطة البيئة والمسطحات بوزارة الداخلية -اليوم الجمعة- عن ضبط 401 طن أسمدة زراعية مقلدة ومغشوشة، داخل 3 مصانع وشركات في محافظة المنوفية.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لحماية البيئة، لاسيما الجرائم المتعلقة بالمنتجات المغشوشة والمقلدة الضارة بالبيئة والصحة العامة للمواطنين.

3 شركات ومصانع تبيع أسمدة مغشوشة

وأوضح بيان صادر عن الوزارة، أن الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات شنت حملة أمنية بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن المنوفية، ولجنة فنية من الجهات المختصة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 3 شركات ومصنع ومخزن لبيع وتداول الأسمدة الزراعية (المغشوشة، المقلدة، مجهولة المصدر، بدون ترخيص، منتهية الصلاحية، بدون بيانات، غير مسجلة بلاجهات المخصصة).

واتخذت الإجراءات القانونية، وتحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة.

شرطة البيئة: 200 قضية في يوم

في سياق متصل، أسفرت حملات الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات -أمس- عن ضبط 200 قضية عبارة عن مخالفات لقانون البيئة، حماية للثروة السمكية، حماية البيئة والمحميات الطبيعية، تلوث للمجرى المائى لنهر النيل، حماية منافع الرى والصرف، حماية الثروة الزراعية والحيوانية والداجنة وحماية الأراضى الزراعية، ملاحة داخلية.

1083 قضية تموين

وكشفت شرطة التموين 1083 قضية تموينية متنوعة، ضبط خلالها غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، أسماك، دقيق وأقماح، ثروة حيوانية، مواد بترولية.

وحسبما أعلنت وزارة الداخلية، ضبطت شرطة النقل والمواصلات، 1126 قضية ومخالفة تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.

وحررت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، 11668 حالة سرقة تيار كهربائي ومخالفات لشروط التعاقد، و3 قضايا لمباحث الأموال العامة.