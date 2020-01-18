شرطة البيئة تضبط 30 طن نفايات طبية خطيرة (صور)

بعد تحرير 3 قضايا صحة عامة، لمدفن صحي ومخزن مخلفات صناعية، محرقة بالجيزة.

تمكنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، من ضبط 30 طن نفايات طبية خطيرة بعد تحرير 3 قضايا صحة عامة، لمدفن صحي ومخزن مخلفات صناعية، محرقة بالجيزة، من خلال توجيه حملات تفتيشية مكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية، واستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية البيئة.

وتمثلت مخالفات القضايا المضبوطة، في مزاولة النشاط بدون ترخيص، الحرق المكشوف للنفايات الطبية الخطرة خارج سور المحرقة، التخزين غير الآمن للمخلفات الصلبة والخطرة، عدم اكتمال سجل الحالة البيئية، وعدم توفير الوقاية للعاملين.

إضافة إلى ارتكاب مخالفات عدم وجود الموافقة البيئية، سجل التعاقدات، سجل قياس الانبعاثات، سجل المواد والمخلفات الخطرة، نماذج تتبع لنقل النفايات الصلبة، تراكم كميات كبيرة من ناتج الفرم والتعقيم والرماد على سطح الأرض غير المدفون.

في سياق متصل، أسفرت نتائج حملات شرطة البيئة خلال 24 ساعة، بحماية الثروة الزراعية، عن اكتشاف مصنع أسمدة بدون ترخيص بالمنوفية، بإجمالي مضبوطات بلغت 23 طن أسمدة زراعية ومواد خام، مغشوشة ومقلدة وغير مسجلة بوزارة الصحة، وذلك بالمخالفة لقانون حماية المستلزمات الزراعية والحيوانية وقانون الغش التجارى.

وضبط 5 محلات جزارة بالقليوبية، بإجمالى مضبوطات بلغت 251 كيلو جرام، مخالفين الذبح خارج المجازر، بالمخالفة لقانون حماية المستلزمات الزراعية والحيوانية.

وبالمخالفة لقانون البيئة، ضبطت 15 سيارة بنطاق مديرية أمن القاهرة لتجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات (انبعاث أدخنة كثيفة).

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتحررت محاضر بكل واقعة لعرضها على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.