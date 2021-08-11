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شرطة البيئة تضبط 109 أطنان مذيبات عضوية ومنتجات مجهولة بالجيزة (صور)

في مصانع عشوائية.
أماني عوض 7:15 م, الأربعاء, 11 أغسطس 21 7:15 م, الأربعاء, 11 أغسطس 21

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شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات حملة مكبرة استهدفت مصانع عشوائية تفتقد للاشتراطات الصحية والمعايير البيئية، ضُبط بداخلها 109 أطنان منتجات مجهولة المصدر ومغشوشة ومقلدة.

كانت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، قد أكدت أن بعض الأشخاص أقاموا مصانع وشركات عشوائية بنطاق مديرية أمن الجيزة تفتقد للاشتراطات الصحية والمعايير البيئية لإنتاج المذيبات العضوية المستخدمة في صناعة المطهرات والمخلفات البلاستيكية والمعدنية والأحبار المغشوشة والمقلدة، والتي يؤدي استهلاكها للإضرار بالصحة العامة للمواطنين.

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وعقب تقنين الإجراءات، وشن حملة أمنية مكبرة برئاسة قطاع الأمن العام، أسفرت عن ضبط 6 مصانع والمديرون المسئولون عنها.

وضُبط بداخلها 57 طن مصنعات بلاستيكية مجهولة المصدر ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية، 45 طن مذيبات عضوية ومطهرات مغشوشة ومقلدة ومنسوبة إنتاجها لشركات وهمية، 7 أطنان أحبار وأصباغ مجهولة المصدر ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية.

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واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية والبيئية، بشتى صورها لا سيما جرائم الغش التجاري.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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