شرطة البيئة تضبط 109 أطنان مذيبات عضوية ومنتجات مجهولة بالجيزة (صور)

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات حملة مكبرة استهدفت مصانع عشوائية تفتقد للاشتراطات الصحية والمعايير البيئية، ضُبط بداخلها 109 أطنان منتجات مجهولة المصدر ومغشوشة ومقلدة.

كانت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، قد أكدت أن بعض الأشخاص أقاموا مصانع وشركات عشوائية بنطاق مديرية أمن الجيزة تفتقد للاشتراطات الصحية والمعايير البيئية لإنتاج المذيبات العضوية المستخدمة في صناعة المطهرات والمخلفات البلاستيكية والمعدنية والأحبار المغشوشة والمقلدة، والتي يؤدي استهلاكها للإضرار بالصحة العامة للمواطنين.

وعقب تقنين الإجراءات، وشن حملة أمنية مكبرة برئاسة قطاع الأمن العام، أسفرت عن ضبط 6 مصانع والمديرون المسئولون عنها.

وضُبط بداخلها 57 طن مصنعات بلاستيكية مجهولة المصدر ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية، 45 طن مذيبات عضوية ومطهرات مغشوشة ومقلدة ومنسوبة إنتاجها لشركات وهمية، 7 أطنان أحبار وأصباغ مجهولة المصدر ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية.