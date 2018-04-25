شراكة مع بورصة لندن لتدريب موظفي البورصة المصرية

المال خاص:قالت السفارة البريطانية لدي القاهرة، اليوم الأربعاء، إن مجموعة بورصة لندن (LSEG) أقامت شراكة مع البورصة المصرية (EGX) لعقد سلسلة من ورش العمل لبناء قدرات موظفي البورصة المصرية.وتقوم المملكة المتحدة – بشكل مشترك - بتمويل التدريب مع مصر من خلال مرفق المساعدة الفن

المال خاص:

قالت السفارة البريطانية لدي القاهرة، اليوم الأربعاء، إن مجموعة بورصة لندن (LSEG) أقامت شراكة مع البورصة المصرية (EGX) لعقد سلسلة من ورش العمل لبناء قدرات موظفي البورصة المصرية.

وتقوم المملكة المتحدة – بشكل مشترك – بتمويل التدريب مع مصر من خلال مرفق المساعدة الفنية لافريقيا الشمالية (TAF).

ووفق البيان ، سيكتسب موظفي البورصة المصرية المعرفة الخاصة بممارسات سوق رأس المال وسيستكشفون الفرص الممكنة لنقل سوق رأس المال المصري إلى مرحلة النمو التالية.

وستتكون ورش العمل من ثلاث وحدات هى نظرة ثاقبة على قواعد الإدراج والإفصاح المطبقة في نظام التبادل المتطور والشفاف والذي يهدف إلى جذب المزيد من المستثمرين إلى السوق والتركيز على قواعد وعمليات مراقبة السوق والإشراف عليه وكذلك عمليات أمن تكنولوجيا المعلومات و تحليل متعمق لتطور الأعمال المنبثقة من وجهة نظر البورصة.

وقال السفير البريطاني لدى مصر جون كاسن إن “أحد أهم أشكال الاستثمار هو بناء قدرات الأفراد ، ومن خلال ورش العمل هذه، ستشارك مجموعة بورصة لندن خبرتها مع موظفي البورصة المصرية على أمل التواصل من خلال المنظمة وأن تكون محفزا لتطوير سوق رأس المال في مصر ، وهذا هو محور الشراكة الاقتصادية البريطانية – المصرية؛ خطوة مشتركة تفيد جميع المصريين وتؤدي إلى زيادة ثقة المستثمرين.”



وصرّح نيخيل راثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة بورصة لندن ومدير مجموعة التنمية العالمية قائلا: “يسر مجموعة بورصة لندن أن تعمق الشراكات في مصر عقب إصدارات السندات السيادية الأخيرة والقوائم المزدوجة الناجحة للغاية”

وأضاف “كما يسر أكاديمية مجموعة بورصة لندن أن تقدم سلسلة من الدورات التدريبية الاحترافية لمندوبي البورصة المصرية. لقد تم تصميم البرنامج خصيصا لتقاسم معرفة البنية التحتية لأسواق رأس المال والتكنولوجيا والتنظيم من أجل مساعدة البورصة المصرية على تنفيذ أهدافها الإستراتيجية في المنطقة وفتح أسواقها أمام المستثمرين العالميين.”



وقال محمد فريد صالح الرئيس التنفيذي للبورصة المصرية: “الركيزة الأساسية لاستراتيجية البورصة المصرية هي بناء القدرات البشرية. فموظفي البورصة المصرية مسؤولون عن تنفيذ خطة الإصلاح الجريئة للبورصة المصرية. تمتد تلك الخطة عبر سلسلة قيمة أسواق رأس المال وتهدف إلى تحسين المعرفة المالية والشمول المالي وزيادة تطوير أسواق رأس المال المصرية وتحسين بيئة التداول المالي والوساطة المالية.”

تعد مجموعة بورصة لندن واحدة من أقدم البورصات في العالم ويمكن نسب تاريخها لأكثر من 300 عاما إلى مقاهي لندن في القرن السابع عشر ، واليوم، تعد أكبر بورصة في أوروبا وأكبر بورصة عالمية في ظل وجود 15 شركة مصرية في أسواقها وأكثر من 13 مليار دولار متمثلة في حقوق المساهمين والديون منذ عام 2004 والخاصة بالحكومة المصرية والشركات.

يشار إلى أن مرفق المساعدة الفنية لافريقيا الشمالية هو مرفق للمساعدة التقنية يحركه الطلب والمصمم لدعم برامج HMG علاوة على أهداف أوسع في شمال افريقيا، و تم دعم ورش العمل من قبل كوفي للتنمية العالمية (Coffey International Development) ودي كود للاستشارات الاقتصادية والمالية (Dcode EFC).

