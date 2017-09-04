شراكة مصرية صينية في قطاع الطاقة

- محمد شاكر: استكمال منظومة الطاقة الكهربائية لرفع مستوى الخدمة أحمد عاشور وقع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مساء اليوم الإثنين، اتفاقا استثماريا مع الجانب الصينى لزيادة قدرة الشبكة القومية للكهرباء، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع زيادة قدرة الشبكة المصرية للكهر

– محمد شاكر: استكمال منظومة الطاقة الكهربائية لرفع مستوى الخدمة



أحمد عاشور

وقع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مساء اليوم الإثنين، اتفاقا استثماريا مع الجانب الصينى لزيادة قدرة الشبكة القومية للكهرباء، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع زيادة قدرة الشبكة المصرية للكهرباء، بحضور الدكتور هشام عرفات وزير النقل.

وأوضحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن هذا المشروع يأتى فى إطار الشراكة الاستثمارية بين مصر والصينية، وذلك لاستكمال جهود التعاون المتميز بين وزارة الكهرباءً والشركات الصينية ذات الخبرة والتكنولوجيا المتقدمة فى مجالات نقل وتوزيع الكهرباء فى مشروعات الطاقة بقيمة مليار دولار، حيث سيتم وضع خطة الأعمال لتنفيذ العديد من المشروعات بين الجانبين من خلال شراكة استثمارية في قطاع الكهرباء.

وذكرت الوزيرة أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى تسعى لدعم الشبكة القومية للكهرباء من خلال ضخ استثمارات فى قطاع الكهرباء، وتوفير المنح اللازمة عبر شركاء مصر فى التنمية، وذلك من أجل أن تتسم بالفعالية والكفاءة والمرونة هو أحد العناصر الحيوية لتحقيق رؤية مصر من أجل تنمية اقتصادية مستدامة على المدى الطويل.

من جانبه، قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الاتفاقية الإطارية في المرحلة الثانية لاستكمال منظومة الطاقة الكهربائية المتمثلة في الإنتاج والنقل والتوزيع لرفع مستوى الخدمة إلى أقصى درجة.

وأوضح أن هناك اتفاقا حول محطات “الضخ والتخزين” مع الجانب الصيني والتي تتيح أن تخزن المياه حال وجود فائض من الكهرباء ثم نعود ضخها لإنتاج الكهرباء حال الحاجة.

وذكر الوزير، أن مصر متعاقدة مع الجانب الصيني لبناء شبكة كهربائية طولها 1210 كم كمرحلة أولى، مشيرا إلى أن هناك تعاونًا بين البلدين منذ 3 سنوات.