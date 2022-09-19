شراكة مصرية إماراتية لتنظيم معارض «إنفسمنت هاب» لتصدير العقارات إلى الخليج

تعتزم شراكة مصرية إماراتية تضم شركة وول ستريت جروب؛ لتنظيم معارض للعقارات المصرية في الخليج العربي تحمل اسم “إنفسمنت هاب investment Hub بمبيعات مستهدفة 3 مليارات جنيه.

ومن المتوقع أن تشهد بداية رحلة إنفسمنت هاب في دولتي قطر والمملكة العربية السعودية مع قدوم عام 2023.

وكشف السيد عليوة، رئيس شركة وول ستريت جروب المنظمة للمعرض أنه يستهدف أن تكون شركته مساندة لتصدير العقارات المصرية.

ونظمت وول ستريت جروب العديد من المعارض العقارية الناجحة في الوطن العربي مثل معرض مصر العقاري عمان 2022 والجناح المصري في معرض سيتي سكيب قطر 2022 وغيرها من المعارض العقارية.

وقال عليوة إنه من المتوقع أن يمثل”إنفسمنت هاب Investment hub ” نقطة انطلاق حقيقية لزيادة تدفق الاستثمارات الخليجية في العقارات المصرية.

وأكد أن الأشقاء العرب والمصريين بالخارج لديهم رغبة قوية في الاستثمار في مصر في ظل النهضة العمرانية الكبرى التي حققتها القيادة السياسية وتمثلت في المدن الجديدة وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح عليوة أن المعارض العقارية ما زالت محورا مهما لإنقاذ القطاع العقاري من جحيم الأزمات؛ باعتبارها وسيلة مهمة لتسويق مشروعات المطورين؛ وبالتالي تتيح فرصة تقديم يقدم عدة عروض لجذب العملاء خاصة الجادين.

وأكد أن المعارض أحد أهم الآليات التى تتيح للعملاء التعامل المباشر مع المطور العقارى والاستفادة من العروض التى يتم تقديمها خلال المعارض والتى تكون فرصة جيدة للشراء أو الاستثمار سواء بالنسبة للوحدات السكنية أو التجارية.

أشار إلي أن المعارض الخارجية فرصة لزيادة فرص الاستثمار الأجنبى بالدولة وتعتبر خطوة نحو تصدير العقار خارج مصر، الذي يعتبر من أهم السلع التي بدأ مؤخرا الاهتمام بتصديرها، حيث تعد مصر من أهم الدول في المنطقة التي تتميز بجودة المنتج العقاري.