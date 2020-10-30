عقـــارات

شراكة مصرية أمريكية لإنشاء أكبر مشروع سكني بالساحل الشمالي

قال محمد أبو العينين إن «smeralda إزميرالدا» الساحل الشمالي أكبر مشروع سكني وفندقي بشراكة مصرية أمريكية
شرين طه 12:17 ص, السبت, 31 أكتوبر 20 12:17 ص, السبت, 31 أكتوبر 20

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قال محمد أبو العينين رئيس مجلس إدارة شركة كليوباترا للتنمية العمرانية إن الشركة وقعت عقد شراكة مع شركة أمريكية لإنشاء أكبر مقصد سكني فندقي ترفيهي.

ويتم افتتاح المشروع الذي يطلق عليه ازميرالدا فى سيدى حنيش الساحل الشمالى خلال عام 2021 المقبل.

وكشف أبو العينين أن “إزميرالدا” يعد انطلاقة بالاستثمار السياحي، وخطوة جديدة بقطاع البناء والتشييد.

ونوه إلى أن «smeralda إزميرالدا» الساحل الشمالي أكبر مشروع سكني وفندقي بشراكة مصرية أمريكية.

أبو العينين: المشروع يعد الانطلاق إلى المستقبل لتحقيق رؤية 2030

قال النائب محمد أبو العينين رئيس مجلس إدارة مجموعة كليوبترا، إن المشروع أبرز ما يتميز به أنه يتحمل التكنولوجيا من أنماط الترفيه؛ بجانب انه يضمن الخيال بفنون التصميم وبخلاف روعة التشييد.

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وأوضح أنها شراكة استراتيجية مع JZMK العالمية للتخطيط والتصميم، وقد وقع الاختيار على JZMK كبرى الشركات الأمريكية العالمية، بعد مسابقة بين شركات من انجلترا وإيطاليا وأمريكا والإمارات ومصر، لاستكمال مرحلة التطوير الشامل لإجمالي مساحة المشروع، حيث تم توقيع شراكة استراتيجية دولية بين مجموعة كليوباترا للتنمية العقارية، وشركة JZMK العالمية.

افتتاح فندق ضخم بالساحل الشمالي خلال الصيف المقبل

ونوه إلى أن هناك تواصلا لأعمال التنفيذ في المشروع، حيث تم الانتهاء من عدة مراحل في بناء الفندق تمهيدًا لافتتاحه في الصيف المقبل.

ويعد مشروع إزميرالد الساحل الشمالي أول منتجع من نوعه الذي يستخدم الـ 5G للمدن في الفكر والتصميم واستخدام الطاقة والتكنولوجيا.

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ويستهدف الباحثين عن نمط جديد للحياة قائم على أحدث النظم العصرية الدامجة بين حداثة التقنية ورفاهية الإقامة، وإنسانية المكان، حيث يُناسب كل الفئات العمرية والشباب الذين يجدون متسعا من الخصوصية والهدوء والاستجمام وسهولة التنقل والاستمتاع بجمال الطبيعة وانسيابية الحركة.

وروعي في التصميم استغلال طبيعة الأرض المنخفضة والمرتفعة، بحيث يضمن للعملاء في جميع وحداته رؤية بانورامية على البحر، في نموذج غير مسبوق لنسخة عصرية أكثر جمالا من ساحل كوستا إزميرالدا costa smeralda على ضفاف جزيرة ساردينيا الإيطالية.

وتليق المساحات والأشكال بكافة الدخول حيث تتنوع بين وحدات سكنية صغيرة، ومتوسطة، وفيلل وقصور.

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لماذا منطقة سيدي حنيش؟

وكشف أبو العينين أن موقع منطقة سيدي حنيش مميز و يمتلك لطبيعته وشواطئها المصنفة أبرز ومن أجمل 10 شواطئ في العالم.

وأعلن محمد أبو العينين، إلى أن الشركة ستفخر لعلى مدار عشرات السنوات، خاصا ان المشروع سيكون قيمة مضافة للدولة المصرية للتنمية وتقديم نماذج حياة جديد.

وقال أبو العينين، إن مشروع إزميرالد الساحل الشمالي، يشكل طفرة في قطاع الاستثمار العقاري ونقلة مستحدثة في السياحة المصرية التي تتخذ خطًا تصاعديًا ونسقًا متطورًا في وسائل الترفيه والفندقة والخدمات المتنوعة في سبيل تحقيق المستهدف وفقا لرؤية مصر 2030.

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بقلم شرين طه

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