شراكة مرتقبة بين سيجورات وكونسوليز الفرنسية

مدحت إسماعيل تترقب الشركة المصرية لصناعة المواسير والمنتجات الخرسانية «سيجوارت» التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، توقيع اتفاقية شراكة مع مجموعة كونسوليز الفرنسية، إحدى الشركات الأوروبية الكبرى العاملة فى قطاع المنتجات الخرسانية، المستخدمة فى السكة الحديد والمترو، لإنشاء خط إنتا

مدحت إسماعيل

تترقب الشركة المصرية لصناعة المواسير والمنتجات الخرسانية «سيجوارت» التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، توقيع اتفاقية شراكة مع مجموعة كونسوليز الفرنسية، إحدى الشركات الأوروبية الكبرى العاملة فى قطاع المنتجات الخرسانية، المستخدمة فى السكة الحديد والمترو، لإنشاء خط إنتاج جديد على أراضى «سيجورات»، باستثمارات تصل إلى 6 ملايين يورو.

قال مصدر لـ«المال»، إن قيادات الشركة القابضة، بحثوا خلال الفترة الماضية مع المجموعة الفرنسية إقامة خط الإنتاج الجديد، بهدف تغطية احتياجات السوق المحلية من الفلنكات، بعد الإعلان عن أكثر من مشروع قومى، منها تطوير خطوط السكك الحديدية والمترو، وإنشاء 3 مشروعات أخرى جديدة: “القطار الكهربائى الذى ينطلق من محطة عدلى فى الخط الرابع للمترو حتى العاشر من رمضان، والعاصمة الإدارية، والقطار السريع «العين السخنة- العلمين الجديدة»، ومونوريل «العاصمة الإدارية الجديدة- مدينة نصر» و«6 أكتوبر- الجيزة».

أشار إلى أن الإنتاج المستهدف من الخط المقرر أن إقامته من خلال الشراكة بين «سيجورات»، و«كونسوليز الفرنسية»، متوقع أن يصل إلى 1.3 مليون فلنكة سنوياً.

تعمل شركة «سيجوارت» فى صناعة وبيع منتجات المواسير، والأعمدة الخرسانية، والفلنكات الخرسانية، والطوب الطفلى، والأسمنتى.

واعتمدت الشركة المصرية للمواسير «سيجوارت» جمعيتها العامة نتائج أعمالها عن العام المالى 2016/2017 بتحقيق خسائر قدرها 103.157 مليون جنيه، بنسبة زيادة %22 عن عام 2015/2016، كما تراجعت الإيرادات بنسبة %19 لتبلغ 49.690 مليون جنيه.