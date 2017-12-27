شراكة لتطوير 250 فدانًا بين المستقبل للتنمية العمرانية وحسن علام

باستثمارات تقترب من 18 مليار جنيه

بدور إبراهيم



وقعت شركتا المستقبل للتنمية العمرانية وحسن علام العقارية اتفاقية شراكة لتنمية وتطوير 250 فدانًا بمستقبل سيتى بالقاهرة الجديدة لإقامة مجتمع عمرانى متكامل باستثمارات تقارب الـ 18 مليار جنيه .



قال المهندس عصام ناصف، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المستقبل للتنمية العمرانية، إن التعاقد مع حسن علام العقارية يعد استكمالاً لسلسلة الاتفاقات الناجحة التي أبرمتها شركته خلال الفترة الماضية مع عدد من المطورين العقاريين في تنمية وتطوير مشروع “مستقبل سيتي”.



وأوضح أن الشركة تحرص على التعاقد مع كيانات التطوير العقارى الكبرى والجادة لضمان تطبيق إستراتيجية المستقبل للتنمية العمرانية وخطتها نحو تحقيق التنمية السريعة بمستقبل سيتى واستمرار تميز المدينة.



من جهته، قال محمد مدحت علام، الرئيس التنفيذى لحسن علام العقارية إن شركته تحرص من خلال المشروع على تقديم منتج عقاري متميز، مشيرا إلى أن المشروع سيوفر 400 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب المصري.



ولفت إلى أنه من المتوقع أن تصل محفظة أراضي شركة حسن علام العقارية لأكثر من 9 ملايين متر مربع خلال عام 2018.



وتبلغ مساحة المشروع حوالي 250 فدانًا، أى ما يقرب من حوالى مليون متر مربع، وسيضم مزيجًا من الوحدات السكنية المتنوعة لتشمل (الفيلات المنفصلة – التاون هاوس – التوين هاوس – وحدات الدوبلكس والشقق السكنية) بمساحات متعددة، ويتضمن المشروع مجمعات تجارية وخدمية وإدارية، بالإضافة إلى المساحات المخصصة للمجمع الرياضي والمباني الاجتماعية.

ويضيف هذا المشروع لمحفظة شركة “حسن علام العقارية“ بعدا تنمويا جديدا يصل بمحفظة مشروعاتها إلى 9 مشاريع منها 6 آهلة بالسكان، و2 قيد الإنشاء والتطوير.