شراكة روسية في منطقة حقل ظهر بقيمة 1.25 مليار دولار

تمثل نسبة 30% من امتيار منطقة الحقل المصري، وفق بيان وزارة البترولخاص وقعت مصر اليوم الاثنين، اتفاقا يسمح بشراكة روسية في منطقة حقل ظهر، تقدر صفقتها 1.125 مليار دولار، وفق بيان لوزارة البترول. وبحسب البيان ذاته، وقع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، مساء ال

تمثل نسبة 30% من امتيار منطقة الحقل المصري، وفق بيان وزارة البترول



خاص

وقعت مصر اليوم الاثنين، اتفاقا يسمح بشراكة روسية في منطقة حقل ظهر، تقدر صفقتها 1.125 مليار دولار، وفق بيان لوزارة البترول.



وبحسب البيان ذاته، وقع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، مساء اليوم اتفاقاً مع شركات إينى الإيطالية وابستريم المملوكة لشركة روزنفت الروسية والشركة القابضة للغازات الطبيعية إيجاس.

وبموجب هذا الاتفاق تدخلالشركة الروسية شريكاً في منطقة امتياز شروق البحرية التي يقع فيها حقل ظهر للغاز الطبيعى بالبحر المتوسط من خلال شراء حصة نسبتها 30% من حصة إينى الإيطالية في منطقة الإمتياز.

وتقدر قيمة الصفقة بنحو 125 .1 مليار دولار بالإضافة إلى منحة تنازل بقيمة حوالى 114 مليون دولار والتي تعتبر أكبر منحة تنازل يحصل عليها قطاع البترول.

وستقوم الشركة الروسية بسداد حصتها في الاستثمارات التي تم إنفاقها من قبل في المشروع.

وعقب التوقيع أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن الاستثمارات المشتركة بين الشركات العالمية الكبرى في تنمية حقل ظهر للغاز تنعكس بشكل مباشر على سرعة استكمال مراحل العمل بالحقل الذى تبدأ باكورة إنتاجه قبل نهاية العام الحالي.

ورحب الوزير بدخول شركة روزنفت الروسية التي تعمل وتستثمر لأول مرة في مصر مؤكدا أن صناعة البترول المصرية أصبحت أكثر جذبا للشركات العالمية والمستثمرين بعد النتائج الإيجابية التى تحققت خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

وأضاف أن زيادة استثمارات الشركات العالمية الكبرى فى انشطة البحث عن الثروات البترولية وانتاجها سوف ينعكس على الاقتصاد المصرى بشكل كبير من خلال دعم جهود وخطط زيادة الانتاج والاحتياطى من البترول والغاز و تأمين احتياجات النمو الافتصادى من إمدادات الطاقة .

وتعد شركة روزنفت الحكومية الروسية أكبر شركة بترول حكومية على مستوى العالم من حيث حجم الانتاج والاحتياطى من الثروات البترولية.

يشار إلى أن شركة إينى الإيطالية هى المشغل الرئيسى لحقل ظهر حيث تمتلك 60% من منطقة امتياز شروق فى مقابل 30% لشركة روزنفت الروسية و 10% لشركة بى بى البريطانية.