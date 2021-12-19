شراكة جديدة بين Flat6Labs وجامعة ESLSCA لإطلاق حاضنة للابتكار وريادة الأعمال

أطلقت شركة Flat6Labs، وبالشراكة مع جامعة ESLSCA، حاضنة جديدة للابتكار وريادة الأعمال تهدف إلى تمكين الطلاب الجامعيين من بناء نماذج أعمال قابلة للتطبيق ومُستدامة بعد تخرجهم من الجامعة.

تم توقيع اتفاقية الشراكة في أكتوبر من العام الجاري، إيذانا بانطلاق البرنامج بالنسبة لطلاب إدارة الأعمال المُسجلين خلال الفصل الدراسي الحالي، وتم تصميم البرنامج كي يساعد في بناء قدرات طلاب إدارة الأعمال وإمدادهم بالمعرفة والأدوات الأساسية، بما يمكنهم من بناء وتطوير منتجات وشركات قادرة على المنافسة.

وفي هذا السياق قال رامز الصيرفي، الرئيس التنفيذي لشركة Flat6Labs، إنه إلى جانب تعزيز عملية التعلم في مجال ريادة الأعمال، سيكون برنامج التسريع الجامعي مورداً هاماً ليس فقط لمؤسسة ESLSCA، ولكن للمجتمع ككل من حيث الابتكار والإبداع وريادة الأعمال والأعمال القائمة على التكنولوجيا والتطوير التكنولوجي والاقتصادي على المستوى الإقليمي.

يمتد برنامج حاضنة الأعمال لـ 8 أشهر على مرحلتين، خلال المرحلة الأولى يتم اختيار 100 طالب، وتقسيمهم من 25 إلى 30 فريقًا يمثلون شركات ناشئة مختلفة، ومنحهم فكرة عامة عن ريادة الأعمال وأساسيات التفكير التصميمي، وصولاً إلى التسويق واجتذاب العملاء، إلى جانب تقديم خدمات وامتيازات عدة إضافية لهم، مثل التدرب على يد الخبراء ومُحاضرات التوجيه وورش العمل والإرشاد من قبل خبراء في السوق، يلي تلك المرحلة توزيع فرق الشركات الناشئة على مسارين رئيسيين.

سيتألف المسار الأول TopX من 10 شركات ناشئة تحصل على تدريب مكثف في ريادة الأعمال من أجل تسريع وتيرة نموها خلال الأشهر الثلاثة اللاحقة، إلى جانب المسار الثاني Frontier، والذي سيتيح لفرق الشركات الناشئة (من 15 إلى 20 شركة) المتبقية تطوير مهاراتهم في ريادة الأعمال، وسيتوج البرنامج بفاعلية تعرض خلالها الشركات الناشئة أفكارها ونماذج أعمالها أمام لجنة تتكون من المسئولين في ESLSCA وFlat6Labs.

ضمت جامعة ESLSCA أولى دفعاتها من الطلاب الجامعيين في مصر في العام 2019 ومنذ ذلك الحين وهي تقدم برامج متسارعة وقوية ومبتكرة تتيح للطلاب المضي قدمًا نحو الحصول على مسيرة مهنية ناجحة.

تعليقًا على البرنامج، قال الدكتور محمد العيسوي، مدير برنامج BBA في جامعة ESLSCA:”ان هناك حماس كبير لإطلاق هذا البرنامج مع شريك مثل Flat6Labs يتمتع بخبرة واسعة وسجل حافل في قطاع ريادة الأعمال، على المستويين المحلي والإقليمي,مضيفا بان جامعة ESLSCA تعد الطلاب لاقتحام عالم الأعمال الحديث اعتمادًا على الابتكار والتميز , طامحا من خلال هذا البرنامج أن يصبح منصة انطلاق للأجيال القادمة من رواد الأعمال الناجحين.