شراكة بين «MRB» و«FACIL» العالمية لإدارة وتشغيل المولات والفنادق والمنتجعات السياحية

وقّعت شركة MRB استشارى الإدارة وتشغيل المولات والمشروعات الاستثمارية اتفاق شراكة مع شركة FACIL العالمية لتقديم خدمات الفندقة والضيافة والخدمات الفارهة وخدمات رجال الاعمال.

ويتم تنفيذ هذه الشراكة أول مرة بالسوق المصرية من خلال شركة إدارة وتشغيل مصرية لتقديم خدمات استشارية متكاملة لكل المشروعات التجارية والإدارية والفندقية.

وتقوم MRB بتقديم الخدمات الاستشارية اللازمة للإدارة والتشغيل للمولات التجارية والمشروعات الاستثمارية؛ بدءًا من اختيار البرندات وتوفير الاشتراطات اللازمة لتسكينها، بالتعاون مع الشركة المالكة أو المطورة، بالإضافة لإدارة خدمات الأمن والصيانة والتشغيل بشكل متكامل.

من جانبه أوضح محمد راشد، الرئيس التنفيذى لشركة MRB، أن الشراكة مع شركة FACIL العالمية- والتى تدير سلاسل فنادق عالمية منها مجموعة هيلتون وجميرا وريدسون وفيرسك وموفينبيك- يأتى فى إطار تقديم خدمات الضيافة والإدارة الفندقية،

خاصة مع اقتراب الافتتاح الرسمى للعاصمة الإدارية وبدء تشغيل مجموعة من المشروعات العقارية داخل العاصمة، مما يستوجب معه الاستعانة بالخبرات العالمية المتخصصة فى الضيافة والفندقة،

خاصة أن منتج الشقق الفندقية هو منتج جديد على السوق المصرية، وبموجب هذه الشراكة تقدم شركة FACIL العالمية خدماتها فى مصر من خلال شركة MRB.

وفى إطار التوقيع أعربت julie shields ممثلة شركة FACIL عن سعادتها بالتعاون مع شركة MRB لما تمتلكه من سمعة طيبة بالسوق المصرية واحترافية عالية تتوافق مع المعايير العالمية للتشغيل والإدارة،

كما كشفت عن اندهاشها الشديد بما تقوم به الدولة المصرية من عمليات بناء وتشييد وتطوير غير مسبوقة وحجم النهضة العمرانية التى تشهده مصر حاليًّا وبنية تحتية ذكية، مما لفت أنظار العالم تجاه الاستثمار فى مصر بمختلف القطاعات؛ وخاصة القطاع العقاري.