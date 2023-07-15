شراكة بين cred وDex Squared الإماراتية لتوفير خدمات فندقية بمشروع ever

أعلنت شركة cred عن توقيع إتفاقية شراكة مع Dex Squared الإماراتية للاستشارت الفندقية وذلك لتوفير خدمات الاستشارات في مجال الضيافة لمشروع “ever” غرب القاهرة

وأطلقت cred هذا المشروع عام 2022، كواحد من أكثر المشروعات المتميزة بمنطقة غرب القاهرة على مساحة 40 فدانًا

وقع الإتفاق المهندس أحمد منصور، الرئيس التنفيذي لشركة cred، و حليم فؤاد الرئيس التنفيذي لعمليات التشغيل بشركة .Dex Squar، وفقاً لبيان صحفى.

تفاصيل الشراكة

ووفقًا للاتفاق المبرم بين الطرفين، ستقدم Dex Squared مجموعة من حلول الضيافة المتكاملة للجزء الفندقي بمشروع “ever”، بما في ذلك الخدمات الاستشارية للشقق السكنية الفندقية.

كما ستساعد شركة cred في اختيار أفضل العلامات التجارية الفندقية، وتمثيلها للشركة في جميع الاتفاقات المبرمة، إلي جانب دعمها في تقديم أفضل المواصفات والمعايير الفنية التي تتناسب مع هذه العلامات التجارية العالمية

كما ستكون Dex Squared هي المسئولة أيضًا عن إدارة عمليات التشغيل بالمشروع كطرف ثالث وذلك لضمان تقديم أفضل الخدمات للضيوف والعملاء.

وعبر المهندس أحمد منصور الرئيس التنفيذي لشركة cred عن حماسه لهذا التعاون قائلًا: «نحن فخورين بالعمل مع Dex Squared وأن نشاركهم توسعاتهم الناجحة بالإمارات العربية المتحدة وأيضاً الدول العربية و شمال أفريقيا».

نحن نسعى من خلال هذا التعاون إلى تقديم مثالًا حقيقياً للشراكة القوية التي تجمع ما بين الخبرة والإبتكار لتقديم مجموعة من خدمات الضيافة المتميزة بمشروع «ever».

تخطيط للريادة فى غرب القاهرة

وتابع : نهدف إلى أن يكون مجتمعًا عمرانيًا متكاملًا، و«ever» هو مشروعًا سكنيً وتجاري وإداري وطبي وفندقي يوفر كافة الإمكانات اللازمة لتقديم صورة نموذجية للحياة الحديثة”.

وأضاف منصور، «حريصون علي أن يقدم هذا التعاون نموذجًا متميزاً للمشروعات العقارية الحديثة التي توفر حلولاُ عالمية للضيافة والفندقة، خاصة وأن الموقع الجغرافي للمشروع بمنطقة غرب القاهرة».

وما يجاوره من تطوير شامل لمنطقة الأهرامات والمتحف المصري الكبير، شجعنا علي التفكير في توفير خدمة فندقية بمواصفات عالمية تلبي احتياجات السائحين المتواجدين هناك، بما يدعم خطة الدولة لتعزيز حجم السياحة في مصر.

تعاون مستمر

من جانبه أضاف حليم فؤاد، الرئيس التنفيذي لعمليات التشغيل بشركة Dex Squared ،«نحن سعداء ومتحمسون للغاية لبدء هذه الرحلة مع شركة cred، لتقديم خدماتنا وخبراتنا العديدة والمتنوعة في مجال إدارة الضيافة والفنادق».

لدينا خطط طموحة لتوسيع خدماتنا في مصر والعالم العربي. واعتقد أن هذا التعاون سيمنحنا الفرصة لتقديم حلول الضيافة المتكاملة الخاصة بنا بواحد من أهم المشروعات بغرب القاهرة.

متحمسون للغاية للفرص الكبيرة الموجودة بقطاع السياحة بمصر، ومستعدون لخوض رحلتنا المميزة للنمو والتوسع في السوق المصرية.

نبذة عن المشروع

مشروع «ever» نموذج فريد للمجتمعات العمرانية المتكاملة التي تجمع ما بين الفخامة والرقي بما يتناسب مع أسلوب الحياة العصرية في آن واحد، يقام المشروع بموقع استراتيجي هام للغاية بمنطقة من المناطق الحيوية بغرب القاهرة والتي تتوافر بها مجموعة كبيرة من المرافق والخدمات

يقع المشروع مباشرة علي محور 26 يوليو بجوار مول العرب، مما يتيح الوصول إليه بسهولة تامة من مختلف الإتجاهات، بمساحات بيعية تبلغ 500 ألف متر مربع.

يتم تنفيذه علي 4 مراحل حيث يتكون من 42 مبني منها 36 مبني سكني، فضلًا عن مجموعة متنوعة من المساحات الخضراء والمفتوحة مما يمنح المشروع تفردًا وتميزًا خاصًا ويمنح سكانه ميزة التواجد بمجتمع حيوي متكامل يوفر كل عناصر الحياة المرفهة.

ويضم ever ثلاث مناطق شاملة 1200 وحدة تجارية إدارية و1000 وحدة سكنية مستقلة بذاتها منها 500 وحدة بالجزء السكني الخاص بالمشروع، إضافة إلي 500 شقة سكنية فندقية أخري بمنطقة البرج المستقل وهو عبارة عن مبنى تجاري سكني فندقي.

تصميم فريد

ويتميز «ever» بتصميماته المعمارية التي تمزج ما بين استخدام عناصر الطبيعة وفن العمارة الحديثة فى تناغم فريد من نوعه

حيث تم وضع التصميمات الهندسية للمشروع بالتعاون ما بين مجموعة من أكبر مكاتب الاستشارات الهندسية ذوي الخبرة الكبيرة في هذا المجال متمثلة في المكتب الاستشاري الهندسي الأمريكيYDG، ومكتب اسماعيل الحبروك للاستشارات الهندسية، ومكتب محرم باخوم للاستشارات الهندسية ACE، ومكتب المهندس هاني سعدHIS

ومن المتوقع أن يبدأ تسليم المشروع في عام 2026.