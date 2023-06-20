شراكة بين «Awj» وإليجانس العقارية لطرح مشروع «Urban Mall» بدر

أعلنت شركة Awj Developments عن طرح مشروع Urban Mall التجاري بمدينة بدر، وذلك بالشراكة مع شركة إليجانس للتعمير، والذي يقع في مكان حيوي ومميز بالمدينة، وبإطلالة على الحديقة المركزية، وسيضم المشروع وحدات بمساحات متنوعة تبدأ من 50 مترا وبأنظمة سداد تنافسية.

قال جمال غنيم، مدير القطاع التجاري بشركة Awj Developments، إن الشركة تعتمد في تنفيذ مشروعاتها على مفهوم “المثلث الذهبي” وهي العناصر التي يجب أن تتوافر في أي مشروع وتتضمن تقديم منتج عقاري مميز بسعر تنافسي ووجهة استثمارية تضمن تحقيق أعلى عائد استثماري للعميل، مؤكدا تطبيق هذه الثلاثية في كافة مشروعات الشركة.

موقع مميز

وأشار إلى أن مشروع Urban Mall يتوافر به مفهوم “المثلث الذهبي”، فالمشروع يقع في مكان متميز في مدينة بدر وبالتحديد على مساحة 8600 متر في الحي المتميز والذي يوجد به كثافة سكانية بواقع 300 ألف نسمة

يقع المشروع على الحديقة المركزية الواقعة على مساحة 80 فدانا بالقرب من أكبر جامعتين بالمدينة وبالقرب من القطار الكهربائي، وهو ما يحقق العنصر الثاني المتمثل في ارتفاع القيمة الاستثمارية للمشروع نتيجة موقعه المميز.

وتابع أن الشركة تقدم المشروع بأسعار تنافسية تبدأ من 50 ألف جنيه للمتر تضمن للعملاء فرصة استثمارية متميزة، وخاصة في ضوء توجه الاستثمار لمدينة بدر نتيجة قربها من العاصمة الإدارية الجديدة

أفضل عائد استثماري

تقوم الشركة بدراسة كافة تفاصيل مشروعاتها وذلك لتحقيق أفضل سابقة أعمال لها وأفضل عائد استثماري لعملائها.

وأضاف أنه تم التعاقد مع المكتب الكندي الاستشاري ليكون استشاريا عاما للمشروع، بالإضافة إلى مكتب محرم-باخوم ليكون مصمما إنشائيا للمشروع، كما تم التعاقد مع مكتب أركريت ليكون مصمما معماريا للمشروع، وكذلك التعاون مع شركة براين تو فاكت لتقوم بجذب العلامات التجارية للمشروع.

امتداد لمشروع كابتال لايف

وأوضح أن مشروع Urban Mall يتم إطلاقه بالشراكة مع شركة إليجانس للتطوير العقاري، وهو الامتداد التجاري لمشروع “كابتال لايف” والذي تنفذه الشركتين في مدينة بدر

وهو عبارة عن كومباوند سكني متكامل يقع في الحي المتميز بمدينة بدر، ويضم 125 فيلا و25 عمارة سكنية، وبلغت نسبة الإنشاءات به 30% وتم تسويقه بالكامل، لافتا إلى أن الشركة تمتلك سابقة أعمال قوية في السوق العقاري.

وتابع أن الشركة تنفذ مشروع “أوندكسا” بالساحل الشمالي والذي بدأ تسليمه مع بداية العام الجاري، بالإضافة إلى تنفيذ 60 عمارة منفصلة بالمدينة

تواجد فى غرب القاهرة

بالإضافة إلى تنفيذ 500 وحدة سكنية في منطقة غرب القاهرة، مما يجعل الشركة تمتلك محفظة مشروعات متميزة في مواقع فريدة تحقق أعلى عائد استثماري للعملاء.

وأكد أن الشركة نجحت في مواجهة التحديات الاقتصادية التي واجهت السوق العقاري بداية من أزمة كورونا ومرورا بأزمة سلاسل الإمداد وحتى الحرب الروسية الأوكرانية

ونجحت الشركة بفضل الخطط القوية والإدارة الرشيدة في مواجهة هذه التحديات، والاستفادة منها في اكتساب خبرات جديدة.