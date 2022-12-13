شراكة بين ويل سبرينج وشلبي العقارية لإنشاء نادي لايف الرياضي بالتجمع الخامس

أعلن نادي لايف الرياضى Life Sports Club عن البدء الرسمي لأعمال البناء الإنشائية وذلك بموقعه المتميز بالتجمع الخامس على محور محمد نجيب مباشره على مساحة 25 فدان بتصميم المكتب العالمى دار الهندسة مصر للاستشارات الهندسيه وسيقوم بالإشراف على الأعمال الإنشائية المكتب العالمى للمهندسين الاستشاريين ACE محرم – باخوم.

يعد نادى لايف نتاج الشراكة بين ويل سبرينج وشلبي للتطوير العقاري، بهدف توفير تجربة فريدة في صناعة الرياضة لكل الرياضيين بمختلف أعمارهم، وكذلك المدربين من خلال برامج رياضية تحت إشراف متخصصين محترفين ومعتمدين دولياً.

وعلق المهندس مدحت شلبي، رئيس مجلس إدارة نادي لايف، قائلا: “يعتبر حفل وضع حجر الأساس اليوم حدثًا هاما، ويمثل بداية تشييد ملاعب رياضية ومرافق متنوعة على أحدث طراز و تصميم هندسى متميز قام به المكتب الاستشاري دار الهندسة كما سيقوم بالاشراف على الانشاء شركة ACE محرم-باخوم وذلك لبناء مفهوم جديد للأندية في مصر، مقدما تجربة رياضية غير مسبوقة، والأهم من ذلك، المساعدة في نمو الأبطال”.

وأضاف شلبي: “تتمثل رؤيتنا في بناء بيئة يكون فيها جميع أفراد الأسرة قادرين على التطور ورد الجميل لمجتمعاتهم، وهذه الرؤية ستتحقق بشراكتنا مع شركة دار الهندسة و شركة ACE محرم-باخوم”.

وأكد وسيم أرسانى عضو مجلس إدارة نادى لايف أن النادي يمتلك فلسفة متفردة في تطوير الفكر التدريبي، سواء على مستوى اللاعبين أو حتى المدربين، وفي الاهتمام بالجانب النفسي والعقلي والعاطفي للأطفال واكتشاف مهاراتهم بهدف خلق جيل من الشباب ليكونوا أبطالاً فى الحياة بشكل عام، وليسوا أبطالاً رياضيين فقط.

كما أعرب المهندس أشرف حليم الرئيس التنفيذى لنادى لايف عن سعادته بقيادة فريق العمل قائلا: “يشرفنى القيام بإدارة هذا المشروع الفريد وتقديم خبرتى فى مساعدة فريق العمل كى نقدم للمجتمع فكراً جديداً ومتطوراً يخدم أبناءنا والأجيال القادمة”.

من جانبه قال الدكتور حازم جوهر، الرئيس التنفيذي لدار الهندسة: “يشرفنا أن نكون استشاري التصميم الفني لأول نادى رياضي مبتكر في مصر، حيث قمنا بدمج أحدث التقنيات الفنية والحلول المستدامة والمواد الخاصة لنتمكن من بناء تجربة ديناميكية وتفاعلية تكون بمثابة وجهة اجتماعية ورياضية متميزة تؤهل الرياضيين للمنافسة على المستوى الدولي”.

وأضاف: “نحن نثق بقدرة نادي لايف على تنفيذ برنامجه الفريد وأهدافه الطموحة للنهوض بمفهوم الرياضة فى مصر”.

كما علق الدكتور محمد فاروق، الرئيس التنفيذي للعمليات في ACE محرم-باخوم، قائلا: “أود أن أهنئ المهندس مدحت شلبى ودكتور حازم جوهر لطرحهما مفهوماً جديداً للأندية الرياضية برؤية ورسالة وقيم مختلفة، كما نفخر بتوحيد جهودنا في هذا المشروع الفريد وتقديم خبراتنا الهندسية، وتوفير الإشراف الاستشاري لمراحل بناء النادي”.

ومن المقرر افتتاح المرحلة الأولى من نادي لايف خلال عام 2023. وستكون باقي المراحل جاهزة للتشغيل بحلول عام 2024، حيث ستتضمن أكثر من 20 رياضة متنوعة بالإضافة إلى مرافق اجتماعية وخدمية متطورة فضلا عن الحلول الذكية التي تخدم أعضاء النادى.

الجدير بالذكر أن تصميم النادى أخذ فى الاعتبار ذوى القدرات الخاصة، وراعى كذلك تصميم الملاعب باتجاه الشمس، والعديد من التفاصيل التى ستجعل تصميم نادى لايف نموذجَا رائدَا للأندية الرياضية فى مصر.