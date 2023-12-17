شراكة بين «هيونداي» و«مبادلة» الإماراتية في مجال التنقل المستقبلي الصديق للبيئة

قال شركة “هيونداي موتور”، أكبر شركة لصناعة السيارات في كوريا، اليوم الأحد، إنها ستتعاون مع شركة مبادلة للاستثمار الإماراتية في إطار الجهود الرامية لتعزيز وجودها في سوق التنقل المستقبلي والصديق للبيئة، بحسب وكالة يونهاب.

وبموجب مذكرة التفاهم، ستتعاون شركة “هيونداي موتور” وشركة مبادلة للاستثمار في مجالات الهيدروجين والألومنيوم الأخضر والتنقل الصديق للبيئة والتنقل الجوي المستقبلي.

وسيعمل الجانبان معا لتوسيع أعمال إنتاج الهيدروجين لإعادة تدوير موارد شركة “هيونداي”، ما يشير إلى طريقة لإنتاج الهيدروجين النظيف باستخدام الغاز الحيوي من النفايات العضوية، وأعمال إنتاج الصلب الأخضر، حيث يستخدم الهيدروجين لصنع الفولاذ.

وفي مجال التنقل الصديق للبيئة، سيتعاون الجانبان لبناء البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية في شبه جزيرة أيبيريا في جنوب غرب أوروبا، ولتوريد سيارات الهيدروجين وتطوير الوقود المعتمد على الكهرباء.

قال الرئيس التنفيذي لشركة “هيونداي موتور” “جانغ جيه-هون”: «سنسعى إلى التعاون المتنوع لجعل مجتمعنا أكثر استدامة ولتأمين محركات نمو جديدة، مع المساهمة في التحول العالمي في نموذج الطاقة».