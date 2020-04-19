شراكة بين هواوي واطلب علي منصة AppGallery

أعلنت مجموعة هواوي لأجهزة المستهلك في مصر عن شراكة جديدة مع “اطلب” – “Otlob” العاملة في مجال طلب وتوصيل الطعام أونلاين، وذلك من خلال إضافة تطبيق “اطلب” – “Otlob” علي منصة AppGallery الخاصة بـشركة هواوي، ليكون هو التطبيق الأول لتوصيل الطعام في مصر على متجر التطبيقات الخاص بها .

ويتوافر HUAWEI AppGallery في أكثر من 170 دولة / منطقة، وبه 400 مليون مستخدم نشط شهريًا (MAUs)، كما يغطي كل التطبيقات والخدمات المنتشرة والمتعارف عليها

وعلق “بيك ين”، نائب رئيس هواوي مصر، قائلاً: “نحن نؤمن بأن التكنولوجيا تلعب دورا مهما ورئيسيا في حياة المستخدمين، ليس فقط لتحسين نمط وأسلوب حياتهم نحو الأفضل، لكن أيضاً لأنهم يعتمدون عليها في معظم جوانب حياتهم اليومية، وبالتالي نحن دائما حريصين على تعزيز رؤية هواوي في جعل HUAWEI AppGallery منصة مفتوحة ومبتكرة لتوزيع التطبيقات يمكن للمستهلكين الوصول إليها، بينما تحمي بصرامة خصوصيتهم وأمنهم وتوفر لهم تجربة فريدة وذكية.”



وأضاف “بن” في بيان صحفي اليوم “اليوم نقدم تطبيق جديد بالتعاون مع “اطلب” – “Otlob”، الشركة الرائدة في مجال طلب وتوصيل الطعام أونلاين، ونحن متحمسون بشكل كبير لإضافة فئة جديد من التطبيقات على منصة HUAWEI AppGallery، خصوصا أن طلب الطعام أونلاين أصبح جزءا أساسيا من حياة المستخدمين اليومية في مصر في السنوات القليلة الماضية.”



وصرح سفيان المرزوقي المدير التنفيذي لشركة “اطلب” – “Otlob”: “رؤيتنا في “اطلب” هي إحداث طفرة وتحول في مجال طلب وتوصيل الطعام في مصر والمنطقة العربية، وبالتالي فإن جعل خدمتنا متاحة لأكبر عدد من المستخدمين هي أولوية قصوى بالنسبة لنا.



وأضاف المرزوقي: “نحن نتابع بشكل جيد التطور والتقدم الذي تحظى به شركة هواوي وهذا ما جعلنا حريصين على إضافة تطبيق “اطلب” على المتجر الخاص بهم، وذلك لحصولهم على قاعدة جماهيرية كبيرة من المستخدمين وأيضا إمكانياتهم التقنية والأمنية التي تتيحها.”



وتأسست شركة “اطلب” – “Otlob” عام 1999، وساعدت الملايين من المستخدمين لطلب طعامهم في خلال 30 ثانية من خلال توفير العديد من العروض من آلاف المطاعم في 26 مدينة على مستوى الجمهورية وذلك لتقديم تجربة أكل ممتعة ومميزة لمستخدميها.



جدير بالذكر أن منصة AppGallery هو متجر التطبيقات الرسمي من هواوي لنظام تشغيل Android، فهو يوفر حماية شاملة 360° protection، ويضمن أن جميع التطبيقات موثوقة وآمنة، وأن خصوصية البيانات معتمدة وفقًا للمعايير الدولية