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شراكة بين هانوفر ري وبنك دويتشه الألماني لتوزيع منتجاتها التأمينية

تفعيل الشراكة أول عام 2023 بين الأطراف الثلاثة
مروة عبد النبي 5:29 م, الأحد, 29 نوفمبر 20 5:29 م, الأحد, 29 نوفمبر 20

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وافقت مؤسسة لانكس، الشركة الأم لشركة إعادة التأمين العملاقة هانوفر ري ، على شراكة توزيع طويلة الأجل مع دويتشه بنك وفقا لما يعرف بالتأمين البنكى وذلك اعتبارا من عام 2023.

وقالت هانوفر رى أنه إعتبارًا من عام 2023 ، سيتمكن عملاء التجزئة من بنك دويتشة  DB والشركات التابعة لها Postbank و BHW Bausparkasse من تأمين قروضهم الاستهلاكية والقروض العقارية حصريًا مع Talanx للتأمين.

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وتأتي هذه الصفقة في أعقاب اتفاقية تعاون مبيعات طويلة الأجل لشركة DB دويتشة بنك للتأمين على الحياة، والتأمين على الممتلكات في سبتمبر.

الاتفاقية تستهدف تأمين الائتمان

ويأمل بنك الاستثمار الألماني دويتشه متعدد الجنسيات وشركة الخدمات المالية أن تضع هذه الاتفاقية الأخيرة الأساس لشراكة لمساعدة العملاء في مجال تأمين الائتمان.

وقال أكيم كون ، رئيس إدارة المنتجات بالبنك الخاص الألماني في دويتشه بنك أم ممجموعة  Talanx  للتأمين تتمتع بسجل حافل لعدة سنوات كمورد قادر على منتجات التأمين الائتماني لعملاء Postbank و BHW”.

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وأعلن عن سعادته بأن جميع عملاء بنك دويتشة بألمانيا سيتمكنون من الوصول إلى هذا العرض الجذاب اعتبارًا من يناير 2023.

التوسع فى تقديم الخدمات عبر هذه الشراكة

وأضاف الدكتور كريستوفر لومان، عضو مجلس إدارة مجموعة Talanx المسؤول عن قسم التجزئة في ألمانيا عن ترحابه بالتعاون والتوسع فى تقديم خدماتها مع دويتشه بنك.

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ولفت إلى هذه الإتفاقية طويلة الأجل تُظهر توسيع شراكتنا الحالية لتشمل علامات تجارية إضافية لبنك دويتشه المستوى العالي من الثقة التي نوليها لنا وخبرتنا في مجال التأمين المصرفي ، وكذلك في منتجاتنا وخدمة العملاء.

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بقلم مروة عبد النبي

صحفية إقتصادية - نائب رئيس قسم التأمين بجريدة المال

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