شراكة بين «نون أكاديمي» والحكومة السعودية لتعليم 3 ملايين طالب

حصلت شركة “نون أكاديمي” منصة التعليم الإلكتروني على استثمار ضمن أول جولة استثمارية للشركة بقيمة 8.5 مليون دولار بعد 6 أشهر فقط من توسعها بالسوق المحلي، والذي يعد أكبر جولة تمويلية بمجال التعليم عن بعد في الشرق الأوسط .

وتعد “نون أكاديمي” هي منصة تعليم الكترونية، تشمل تطبيق للموبايل وموقع إلكتروني لتعليم المنهج الأكاديمي، للمرحلة الإبتدائية والإعدادية والثانوية في جميع المواد باللغة العربية واللغات الأجنبية.

وقالت الشركة في بيان صحفي، أنها عقدت شراكة مع الحكومة السعودية، لتعليم 3 مليون طالب في نون أكاديمي السعودية على مدار 4 سنوات، إضافة إلى المشاركة في دور مجتمعي في تعليم الأقل حظا مع شراكة مؤسسة تكافل وبدأت المنصة التعليمية “نون أكاديمي ” تقديم خدماتها بالسوق المصري خلال شهر فبراير 2019 للمرحلتين الإعدادية والثانوية باللغة العربية.

وفي إطار خطة الشركة وحرصها على تقديم خدماتها بشكل أوسع في ظل الظروف الراهنة والعمل على الحد من انتشار فيروس “كورونا”، حرصت “نون أكاديمي” على تقديم محتوى تعليمي بداية من المرحلة الابتدائية وحتي الثانوية , باللغتين العربية والإنجليزية , حتي يتسني على الطلاب استرجاع دروسهم من منازلهم بجودة عالية , ودون تعرضهم لأي خطر خارجي، كما تستعد لتقديم محتوى تعليمي للجامعات خلال الفترة القادمة.

وجذبت الشركة خلال فترة عملها بالسوق المصري نحو مليون طالب مصري حتى الآن عبر منصتها الإلكترونية، وتطمح في مضاعفة العدد خلال العام الدراسي القادم، مؤكدة أن الفيديوهات التعليمية التي يتم ضخها من خلال موقع “نون أكاديمي” لا يحتاج إلى سرعات إنترنت عالية , حيث أن البنية التحتية للمنصة مُصممة بشكل يسمح للطالب الاستفادة بكافة الخدمات المتوفرة , بأقل استهلاك ممكن لباقات الإنترنت.

وأضافت “نون” أن الشركة توسعت بأسواق جديدة كـ ” الأردن، عمان، الكويت، والعراق لتقديم خدمات تعليمية غير متاحة بجودة عالية، كما تنوي الشركة التوسع في بلدان عربية أخرى خلال الفترة القادمة وفقا لخطتها التوسعية وأوضحت الشركة أن منصتها تقوم بتقديم حصص مباشرة للطلبة.

إضافة إلى تسجيل تلك الحصص حتي يتسني على الطالب الرجوع لها في أي وقت، كما تتيح المنصة إمكانية تواصل الطلبة مع بعضهم البعض لاستذكار دروسهم، وحل الواجبات، في مجموعات مباشرة عبر منصة “نون”.

وقالت الشركة إنها تتعامل مع مُعلمين لتقديم المحتوى التعليمي للطلبة، حيث يستطيع المعلم تسجيل حساب خاص به عبر المنصة من خلال رقم هاتفه، كما تتيح منصة “نون” للمعلمين فيديوهات لشرح كيفية استخدام المنصة بكل أدواتها ونصائح لزيادة تفاعل الطلبة مع المعلم، مؤكدا أن المعلمين المصريين في غاية الذكاء حيث يقومون بالتعامل مع أدوات المنصة بكل سهولة .

