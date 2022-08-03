شراكة بين منصة O7 Therapy للصحة النفسية وبوبيان للتأمين التكافلي في الكويت

وقعت O7 Therapy للصحة النفسية، وهي منصة إلكترونية مصرية متطورة قائمة على الأبحاث العلمية المتخصصة، اتفاقية تعاون الأولى من نوعها في مصر و الكويت، مع شركة بوبيان للتأمين التكافلي، عضو مجموعة بنك بوبيان بدولة الكويت، يتعاونا من خلالها على توفير خدمات منصة O7 Therapy ضمن خدمات ومنتجات التأمين الصحي التي توفرها شركة بوبيان تكافل.

فبحسب عدة أبحاث أجرتها منظمة الباروميتر العربي، يواجه 3 من كل 10 أشخاص بعض المشكلات النفسية، التي غالبًا ما تتحول إلى اضطرابات نفسية مزمنة. بالإضافة إلى ذلك، أشارت الكثير من الدراسات العلمية إلى مدى أهمية رعاية الصحة النفسية للموظفين داخل بيئة العمل، والتي تنعكس على أدائهم بالإيجاب. وبالتبعية، يؤدي ذلك إلى زيادة القدرات الإنتاجية، فضلاً عن تقليل المشكلات التي تتعلق بالضغط النفسي أثناء أوقات العمل , دفعت كل تلك المساعي منصة O7 Therapy وشركة بوبيان للاتفاق على رؤية واحدة، وهي أن الصحة النفسية ليست رفاهية، بل حق للجميع.

وبهذه المناسبة، صرح السيد أشرف بخيت، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة O7 Therapy، قائلاً: ” ان O7 Therapy هي منصة إلكترونية مصرية جاءت بهدف تطوير مفهومًا جديدًا للعلاج والدعم النفسي عبر الإنترنت، من خلال توفير خدمات قيّمة يقدمها أطباء ومعالجون نفسيون اُختيروا بعناية فائقة لجميع المتحدثين باللغة العربية في كافة أنحاء العالم؛ يأتي هذا بالتماشي مع إيماننا التام أن لكل فرد الحق في الحصول على رعاية نفسية وعقلية راقية مقدمة من أعلى الكفاءات في مجال العلاج والدعم النفسي، وذلك في بيئة آمنة، وداعمة، وفعّالة بالقدر الذي يؤدي إلى مواجهة التحديات وإحداث التغيير”.

وأضاف بخيت: “المنصة تستخدم أحدث التقنيات لإتاحة أعلى مستوى من الرعاية النفسية بسهولة عبر الإنترنت، في أي مكان، وفي أي وقت يختاره متلقي الخدمة، وذلك مع مراعاة حماية وتشفير البيانات والمعلومات الشخصية والمحادثات والرسائل لجميع مستخدمي المنصة. وبالنيابة عن كل القائمين على المنصة، أود التعبير عن فخرنا الشديد بالتعاون مع شركة بوبيان للتأمين في هذه المبادرة الفريدة من نوعها”.

ومن جانبه، أوضح السيد إبراهيم الخزام، الرئيس التنفيذي لشركة بوبيان للتأمين التكافلي، عن الاتفاقية الأولى من نوعها على مستوى العالم العربي، مُضيفًا: ” تواجه شركات التأمين في دولة الكويت تحديات عدة لتوفير بوليصة تختص بالعلاج النفسي. وتشمل تلك التحديات توفير السرية والأمان لمتلقي الخدمة، فضلًا عن القدرة على تحديد الأسعار التي تتناسب مع خدمات العلاج النفسي. ومن هنا جاءت فكرة التعاون مع منصة O7 Therapy التي أضافت معنى جديد للعلاج والرعاية النفسية عبر الإنترنت، علاوة على تقديم بروتوكولات موثوقة لتشفير البيانات وتخزينها بسرية تامة، إلى جانب توفير خدمات قيّمة يقدمها أطباء ومعالجون نفسيون مختارون بعناية لجميع المواطنين والمقيمين بدولة الكويت”.

على صعيد آخر، تتماشى هذه الاتفاقية مع مبادرة بنك بوبيان التي أطلقها في مارس الماضي كأول مبادرة من نوعها تختص بالصحة النفسية في دولة الكويت، وذلك حرصًا من البنك على أداء دوره في مجال المسؤولية المجتمعية، وتأكيدًا لمساهماته المتميزة في العديد من مجالات خدمة المجتمع عبر إطلاق مبادرات متميزة تركز على تطوير المجتمع والتأثير فيه بشكل إيجابي، كما قام البنك خلال الفترة الماضية بنشر الكثير من المعلومات والنصائح العلمية من مراجع معتمدة أعدها نخبة من الأطباء المتخصصين، تشمل كيفية التعامل السليم مع الأعراض النفسية التي ربما تصيب أفراد المجتمع لأسباب مختلفة.