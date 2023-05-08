شراكة بين «مصر السيادي» و«بي انفستمنتس» و«العزبي »لإطلاق شركة خدمات للصيدليات وتجارة الأدوية

أعلن صندوق مصر السيادي (TSFE) من خلال صندوقه الفرعي للخدمات الصحية والصناعات الدوائية، وشركة بي إنفستمنتس القابضة (B Investments)، إحدى الشركات الرائدة في مجال الاستثمار المباشر إطلاق شركة جديدة “EZ International”بالشراكة مع صيدلية العزبي الرائدة في تجارة الأدوية وإدارة الصيدليات لتقديم خدمات لوجستية وإدارية للمؤسسات الصيدلية وكذلك خدمات توزيع وتجارة الأدوية.

وتساهم صيدلية العزبي في الشركة الجديدة بما تمتلكه من صيدليات قائمة وخبرات فنية في هذا المجال، ويستهدف الصندوق وبي إنفستمنتس ضخ زيادة رأسمال في الشركة خلال العامين المقبلين لتقديم الخدمات لأكثر من 500 صيدلية في المحافظات الرئيسية بداية من سلسلة فروع صيدليات العزبي القائمة والتي تتجاوز 250 صيدلية إلى جانب المحافظات الأكثر احتياجا للخدمات الصحية والدوائية، كما يهدف الشركاء الاستفادة من أحدث الحلول التكنولوجية لتوفير مجموعة واسعة من الخدمات الرقمية التي ستؤدي إلى تحسين كفاءة التشغيل وتحسين تجربة العملاء.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي أن الشراكة الجديدة بين الصندوق والقطاع الخاص تأتي في صلب رؤية مصر 2030، وأهداف التنمية المستدامة عبر تطوير قطاع الرعاية الصحية كأولوية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، بالإضافة إلى التوسع بصناعة وتجارة الدواء المصري اقليمياً مما ينتج عنه تطوير قطاعات استراتيجية رئيسية مع تحقيق عوائد مالية مستدامة للأجيال القادمة.

وأكدت أن صندوق مصر السيادي يثبت قدرته دائما على عقد شراكات مع القطاع الخاص المصري والأجنبي في القطاعات المختلفة بما يعزز فرص النجاح في الاستثمار بالقطاعات الاستراتيجية والتي تخلق أثر مجتمعي عبر تقديم خدمات مميزة بتكلفة منافسة وتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية ويحقق أهداف الدولة المصرية ويتماشى مع سياسية ملكية الدولة ودور الصندوق السيادي.

من جانبه أكد أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي أن الشراكة الجديدة تأتي في قطاع يشهد نموا كبيرا في مصر ويمثل فرصة استثمارية جاذبة مع شركاء من ذوي الخبرة في القطاع المالي والدوائي لتحقيق الرؤية المشتركة المتمثلة في تقديم خدمات رعاية صحية عالية الجودة وبأسعار معقولة في متناول الجميع مع إعطاء الأولوية للمحافظات الأكثر احتياجًا، والاستفادة من إمكانات القطاع للنمو مع انتشار جغرافي أكبر وتمكين تكنولوجي أعمق.

أضاف أننا نحرص على الاستفادة من خبرات العزبي في هذا المجال فهو الشريك الفني الرئيسي ويحتفظ بالحصة الأكبر في الشركة الجديدة وسنعمل معاً على التوسع محلياً واقليمياً. وسنقدممن خلال هذه الشراكة نموذج عمل جديد للصيدليات الفردية لدعم نموها وتطوير خدماتها.

والجدير بالذكر أن قيمة تجارة الأدوية والمكملات الغذائية في مصر حاليًا تتخطى 130 مليار جنيه، وبالتالي تعتبر منصة الاستثمار في مجال تجارة الأدوية الخاصة بصندوق مصر السيادى، فرصة استثمارية جيدة كما أنها ركيزة أساسية في استراتيجية الصندوق الفرعي، مع توفير حلول استثمارية وتعزيز الحوكمة وخلق كيانات مؤسسية تحقق اقتصاديات الحجم في التكلفة وتساهم في ضمان استقرار السوق.

وعبر حازم بركات، الشريك المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة بي إنفستمنتس القابضة عن سعادته بالشراكة مع صندوق مصر السيادي وصيدلية العزبي في مجال الرعاية الصحية المتخصصة وخدمات توزيع وتجارة الأدوية في مصر الذي تدخله بي انفستمنتس بشهية مفتوحة في ظل الفرص الكبيرة المتاحة في القطاع.

أضاف أن بي أنفستمنتنس تمتلك الخبرة المالية والإدارية الكافية لتدشين هذه المنصة الرائدة ودعم وتنمية الشركات العاملة في مجال الرعاية الصحية.

فيما قال أحمد العزبي رئيس صيدلية العزبي إنه متحمس لضخ استثمارات جديدة في السوق المصري والشراكة مع صندوق مصر السيادي وبي انفستمنتس في هذا القطاع الاستراتيجي، كما أن هذه الشراكة من شأنها تعزيز الطابع المؤسسي في قطاع تجارة الأدوية وإدارة الصيدليات كما يدعم خطط التوسع في تقديم خدمات الرعاية الصحية على نطاق أوسع في مصر. ومن خلال هذه الشراكة، لدينا خطة عمل للتعاون مع الصيدليات الفردية بهدف تطوير وضعها المالي والفني.

أضاف العزبي إن المجموعة تمتلك خبرة واسعة في مجال تجارة الأدوية وإدارة الصيدليات فيما سيدعم الشركاء بخبرتهم المالية والإدارية نجاح الشركة الجديدة وفي نفس الوقت تنفيذ المعايير البيئية والإجتماعية والحوكمة لدعم القدرة التنافسية لسوق الرعاية الصحية المصري.