شراكة بين «مصر الخير» وبنك تنمية الصادرات لتنفيذ مشروعات تمكين اقتصادي لذوي الهمم بأسيوط

شهدت محافظة اسيوط في إطار الشراكة الإستراتيجية بين البنك المصري لتنمية الصادرات ومؤسسة “مصر الخير” تدشين عدد من مشروعات التنمية المجتمعية من تحقيق الاستقرار المجتمعي للعديد من الأسر المستحقة من ذوي الهمم، بهدف تطوير مستوى الخدمات الصحية المقدمة للأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة.

كما تهدف الشراكة إضافة إلى دعم مشروعات الحماية الاجتماعية وتحسين فرص الحياة للفئات الأولى بالرعاية، إضافة إلى تنفيذ أنشطة برامج الدولة مثل مبادرة حياه كريمة وغيرها من المبادرات المجتمعية التي تسهم في تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمستحقين، كما تم تنفيذ قافلة طبية لذوي الاحتياجات الخاصة في فبراير الماضي، والتي تم خلالها الكشف على أكثر من 500 مستحق، وتم تحديد احتياجات العمليات الجراحية.

وخلال احتفالية لتنفد المشروعات بحضور كل من وكيل وزارة الصحة في أسيوط، ووكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وعلي فتحي رئيس قطاع التنمية المتكاملة “مصر الخير” ومحمد فراج مدير مكتب مؤسسة “مصر الخير” بمحافظة أسيوط، تم تسليم المستحقين مشروعات التمكين الاقتصادي والأجهزة التعويضية، وتم توزيع 60 جهازًا تعويضيا، إضافة الى تسليم 20 مشروعا تمكين اقتصادي للأشخاص ذوي الهمم.

وقال أحمد جلال رئيس البنك المصري لتنمية الصادرات أن البنك من الجهات المهتمة بتحقيق التنمية المستدامة في العديد من المشروعات وخاصة دعم ذوي الإعاقة وفقا لاستراتيجية الدولة وهذا ما تطابق مع قطاعات العمل داخل مؤسسة ” مصر الخير.

وأكد حرص البنك على استمرار الشراكة والتعاون مع مؤسسة مصر الخير لخدمة المجتمعات المستحقة

وأضاف نحن نعمل في إطار استراتيجية المسئولية الاجتماعية التي تعتبر أحد المحاور الستة الرئيسية في إستراتيجية البنك المصري لتنميه الصادرات، مما يساهم في تعظيم دوره في خدمة المجتمع، عبر تقديم الدعم لأكثر القطاعات احتياجًا في المجتمعات الريفية كالتعليم والصحة.

من جانبه، نوه علي فتحي رئيس قطاع التنمية المتكاملة بمؤسسة “مصر الخير”، إن المؤسسة تؤمن بدور الشراكة المجتمعية مع جميع الأطراف المعنية بالقضايا المجتمعية، لما ينتج عنها من خدمات ذات قيمة واثر مجتمعي للمستحقين من الأولى بالرعاية و ذو الهمم.

واوضح أن التعاون مع البنك المصري لتنمية الصادرات بمحافظة أسيوط هو خطوة جديدة للتنمية في إطار الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين الكيانين لإحداث تنمية حقيقية في معظم محافظات مصر على كافة الأصعدة التنموية و الخيرية في جميع قطاعات العمل داخل مؤسسة مصر الخير .

وأشار رئيس قطاع التنمية المتكاملة إلى أن الاحتفالية تبرز التعاون مع البنك المصري لتنمية الصادرات في قطاعي الصحة والتكافل الاجتماعي شملت توزيع عدد من مشروعات التمكين الاقتصادي والأجهزة التعويضية للمستحقين من ذوي الهمم بمحافظة أسيوط، في إطار استراتيجية الدولة لدعم وتمكين ذوي الهمم.

وأكد فتحي أن عدد المستفيدين من القافلة الطبية والأجهزة التعويضية ومشاريع التمكين الاقتصادي في محافظة أسيوط أكثر من 520 مستفيدا، مشيرًا إلى أن الأجهزة التعويضية تشمل 25 سماعة أذن و35 كرسي متحركا ما بين كراسي للأطفال والكبار من ذوي الهمم أصحاب الإعاقة الحركية والسمعية.

وأكد أن القوافل الطبية التي يتم تنفيذها مع الشركاء تعتبر من أهم الخدمات المتكاملة التي تقدمها مؤسسة “مصر الخير” للمستحقين؛ حيث إن القوافل تخدم المستحق في العديد من التخصصات، ولا يغلق ملف القافلة إلا بإجراء كل العمليات، وتوفير كل الأجهزة التعويضية اللازمة، وذلك للمساهمة في علاج غير القادرين من الأشخاص ذوي الهمم مع توفير مشروعات تمكين اقتصادي لهم.