شراكة بين مجموعتي الإمارات وألاميدا لتعزيز الرعاية الصحية في مصر

خالد بدر الديندخلت مجموعة الإمارات للرعاية الصحية، التابعة لمجموعة الاستثمار (كي بي بي أو) ومقرها أبو ظبي، في شراكة استراتيجية مع مجموعة ألاميدا للرعاية الصحية بمصر، في تطور بالغ الأهمية لقطاع الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط.وذكرت وكالة إيتوس واير إن مجموعة ألاميدا للرعاية الصحية لها

خالد بدر الدين



دخلت مجموعة الإمارات للرعاية الصحية، التابعة لمجموعة الاستثمار (كي بي بي أو) ومقرها أبو ظبي، في شراكة استراتيجية مع مجموعة ألاميدا للرعاية الصحية بمصر، في تطور بالغ الأهمية لقطاع الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط.

وذكرت وكالة إيتوس واير إن مجموعة ألاميدا للرعاية الصحية لها النشاط الأكبر في مجال الرعاية الصحية في مصر بمجموع ٨٦٠ سريراً، بما في ذلك مستشفي دار الفؤاد، ومستشفى السلام الدولي، إضافة إلى سلسلة مختبرات و”طبيبى 24/7″، ووحدات جى. آى.تى (GIT) المستقلة.

وقد أشاد خليفة بن بطي، رئيس مجلس إدارة مجموعة (كي بي بي او) بهذه الشراكة، باعتبارها خطوة بارزة على صعيد الرعاية الصحية في مصر والمنطقة، وقال: “توسعنا في جمهورية مصر العربية انطلاق من إيماننا العميق بالنمو والتطور الحاصل في السوق المصري، والخطوات الإيجابية التي تشهدها مصر على كل الأصعدة، ونحن سعداء بأن يكون لدينا تواجد بهذا الحجم في السوق المصرية الحيوية، خاصة في قطاع الرعاية الصحية، حيث نسعى باستمرار إلى تطوير منظومتنا الصحية وفق أرقى وأعلى المعايير العالمية المتبعة في هذا الشأن لخدمة ما يقارب ثمانية ملايين مريض كل عام”.

وأضاف: “يعرف الجميع أن مصر لديها تعداد سكاني يصل إلى ٩١ مليون نسمة، ما يضع عدد الأسرة الصحية إلى أقل من ٢ سرير لكل ألف شخص، ومع النمو السكاني الذي يصل إلى ٢.٢٪ سنوياً، فإن مصر بحاجة ماسة إلى رفع سعتها الاستيعابية في مجال الأسرة الطبية من جهة، وإلى تحسن نوعي في الخدمات من جهة أخرى، وهذا ما ستعمل الشراكة على تطويره.

وقال الدكتور فهد خاطر، والذى سيدير ويرأس نشاط المجموعة في مصر باعتباره رئيس مجلس الإدارة من جانب مجموعة ألاميدا للرعاية الصحية، بالإضافة إلى دوره كنائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الإمارات للرعاية الصحية: “أن لهذه الشراكة تأثيراً هائلاً على جودة الرعاية الصحية، وإمكانية الحصول عليها في مصر، كما أنها تمثل جزءًا من استراتيجيتنا الماضية لزيادة نشاطنا في مصر والمناطق المحيطة بها، بما يمكننا من تقديم الرعاية الصحية قدر الإمكان لأكبر عدد من الناس”.

وأضاف الدكتور فهد خاطر: “نحن سعداء بدخول شركاء استراتيجيين جدد بقوة ومكانة مجموعة (كي بي بي او) التي تمتلك خبرة عالمية في مجال الرعاية الصحية”.

وتابع قائلاً: “نحرص باستمرار على تطوير المنشآت الصحية والرعاية التي نقدمها للمرضى، سواءً عن طريق عدد من المستشفيات والمجمعات الطبية الجديدة، والتي تم التوسع فيها وتحديثها، أو عن طريق الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات والشركات العالمية المختصة في مجال الرعاية الصحية مثل مجموعة الإمارات للرعاية الصحية”.

وشهد قطاع الرعاية الصحية في مصر قفزات نوعية هائلة في السنوات الأخيرة، بعد توسيع منظومة التأمين الصحي، والاستثمارات المطردة في قطاع الرعاية الصحية من قبل عدد من كبرى المؤسسات والشركات الطبية في المنطقة مثل مجموعة (كي بي بي او). واليوم لا يقتصر الأمر على مجرد الشراكة مع مجموعة ألاميدا للرعاية الصحية، ولكنها بالنسبة للرعاية الصحية المصرية ستعمل على رفع جودة تلك الرعاية ووصولها لجميع المصريين.



وتعد الشراكة بالنسبة لمجموعة الإمارات للرعاية الصحية إضافة كبيرة لما تقدمه من خدمات الرعاية الصحية، والتي تشمل المستشفيات والعيادات المنتشرة في ربوع الإمارات العربية المتحدة وعلى المستوى الدولى من مراكز “إن. إم. سى” للرعاية الصحية ومستشفيات وعيادات الإمارات ومراكز كوزمسيرج.