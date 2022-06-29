شراكة بين مؤسسة التمويل و«السويدي إليكتريك» لتدشين محطات شمسية بأفريقيا

أاعلنت مؤسسة التمويل الدولية، اليوم، عن استثمارات بشركة السويدي إليكتريك لدعم توسيع التصنيع المستدام وتعزيزه، وزيادة توفير الطاقة المتجددة في العديد من البلدان في مختلف أنحاء أفريقيا.

وسيدعم قرض مؤسسة التمويل الدولية بقيمة 150 مليون دولار، الذي يشمل التمويل المقدَّم من بنك أبوظبي الأول والبنك الأوروبي العربي، شركة السويدي إلكتريك لتمويل محطات الطاقة الشمسية الجديدة في أفريقيا، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة في المجمعات الصناعية القائمة، وبناء وشراء محطات جديدة في مختلف أنحاء العالم.

أحمد السويدي

ويمثل دعم المشروعات والاستثمارات بين بلدان الجنوب من جانب الشركات التي تقدم حلولًا للطاقة جزءًا رئيسيًّا من إستراتيجية مؤسسة التمويل الدولية في أفريقيا نظرًا لمحدودية القدرة على الحصول على الكهرباء.

وقالت السويدي إليكتريك إن التوقيع فرصة للعمل والتعاون وتضافر الجهود مع مؤسسة التمويل الدولية لإحداث أثر كبير في تطوير البنية التحتية المستدامة للجميع، ونساند عملاءنا في التحول إلى اقتصاد منخفض الانبعاثات الكربونية من خلال مشاريعنا المتجددة ومنتجاتنا التي تتسم بكفاءة استخدام الطاقة.

وأضافت: نتطلع إلى جعل أنشطتنا أكثر اتساقًا مع أهداف التنمية المستدامة العالمية، وفقًا لمعايير وإرشادات مؤسسة التمويل الدولية سيكون المعيار الاسترشادي للشركات والمؤسسات الإقليمية والدولية الأخرى”.

وقال سيرجيو بيمينتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشؤون منطقة أفريقيا: يؤدي ذلك لتحسين توفير الطاقة- إلى تحقيق العديد من المنافع الاجتماعية والاقتصادية، وفي الوقت الذي تستعد فيه مصر لاستضافة قمة المناخ السابعة والعشرين (COP27) في وقت لاحق من هذا العام.

وأضاف أن شراكة مؤسسة التمويل الدولية مع السويدي إلكتريك تمثل خطوة أخرى نحو توسيع نطاق الطاقة المتجددة بأسعار معقولة وميسورة للمستهلكين في مختلف أنحاء أفريقيا. يسعدنا أن نرى شركة السويدي تتولى ريادة تخضير قطاع البنية التحتية في مصر وحول العالم”.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، نعمل في مصر على نحو دءوب لدفع آفاق التعاون وتضافر الجهود مع الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف لزيادة تدعيم مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص،

وقد ساعدت الإصلاحات الهيكلية التي قامت بها مصر على توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص بمشروعات البنية التحتية المستدامة، وكانت مؤسسة التمويل الدولية شريكًا في تمويل مشروعات التحول الأخضر في مصر من خلال توفير موارد التمويل القطاع الخاص”.

ومن المتوقع أن تدعم استثمارات مؤسسة التمويل الدولية شركة السويدي في تخفيض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنحو أكثر من 60 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًّا من خلال محطات الطاقة الشمسية وزيادة كفاءة الشركة في منشآتها الصناعية في مختلف البلدان التي تعمل فيها.

ومنذ عام 2016 استثمرت المؤسسة وقامت بتعبئة مليار دولار لمشروعات مناخية في مصر، وتضمّن ذلك تمويلًا بقيمة 100 مليون دولار لإصدار أو سند أخضر في مصر من مؤسسة قطاع خاص هي البنك التجاري الدولي في عام 2021.