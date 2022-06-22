شراكة بين «كابسى للدهانات» و«صن كيميكال» لإنتاج أحبار الطباعة بقيمة 150 مليون جنيه

بدأت شركة كابسى للدهانات إجراءات إنشاء مصنع لإنتاج أحبار الطباعة، بالشراكة مع «صن كيميكال» الإيطالية، بتكلفة استثمارية نحو 150 مليون جنيه.

كشف محمد السيد، رئيس مجلس إدارة «كابسى للدهانات»، عن تخصيص قطعة أرض لبدء إنشاء المصنع بداية العام الحالي، على مساحة نحو 10 آلاف متر مربع بمنطقة العاشر من رمضان.

وتمتلك مجموعة كابسى 3 مصانع لإنتاج الدهانات، فى بورسعيد، والروبيكى، والعاشر من رمضان، بخلاف مصنع الأحبار الجديد.

وأضاف السيد، فى حوار تنشره «المال» اليوم، أن الشراكة بين الجانبين تتوزع بواقع %40 لصالح «كابسى»، بينما تصل نسبة «صن كيميكال» إلى %60 مؤكدا أن المشروع يهدف إلى تغطية احتياجات الطلب المحلى من أحبار الطباعة، وكذلك التصدير، وتحديدا إلى الأسواق الأفريقية.

وأوضح السيد أن شركته تستهدف إضافة توسعات استثمارية جديدة لها خلال السنوات المقبلة، بهدف زيادة الإنتاج والتصدير، لافتا إلى أن إجمالى مبيعات الشركة سجل 3.5 مليار جنيه العام الماضي، بنمو %10 على مبيعاتها فى العام السابق له.