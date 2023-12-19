شراكة بين قطر وكوريا في مجال إدارة موجات الراديو والبث الإذاعي

قال مكتب إدارة الراديو المركزي التابع لوزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى كوريا اليوم الثلاثاء إنه وقع مع هيئة تنظيم الاتصالات القطرية مذكرة تفاهم للتعاون في إدارة موجات الراديو، بحسب وكالة يونهاب.

تعد مذكرة التفاهم هذه الأولى التي يتم توقيعها مع دولة شرق أوسطية. وتتضمن مذكرة التفاهم التعاون في تطوير أعمال إدارة الموجات الإذاعية، والاستجابة المشتركة لرصد الموجات الإذاعية عبر الأقمار الصناعية، وتبادل البرامج التدريبية، والتعاون في أنشطة المنظمات الدولية، وتبادل المعلومات حول الأحداث الدولية.

ووقع مكتب إدارة الراديو المركزي مذكرات تفاهم للتعاون مع 14 دولة، بما في ذلك تايلاند والأرجنتين وأوغندا، في السعي لتوسيع التبادل والتعاون في الخارج.

وأعرب رئيس المكتب كيم جونغ-سام عن أمله في أن تسهم مذكرة التفاهم الموقعة مع دولة قطر، في وضع أساس لدخول شركات إدارة موجات الراديو المحلية إلى الأسواق الخارجية من خلال توسيع التبادل والتعاون مع الحكومة القطرية.