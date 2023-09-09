شراكة بين «قرضي» و«سندة» لدعم المشروعات متناهية الصغر في مصر

أعلنت شركة قرضي عن شراكتها الاستراتيجية مع سندة لتمكين ودعم الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مصر.

ووفقًا لبيان صحفي حصلت “المال” على نسخة منه، فإن هذا التعاون يهدف إلى تزويد الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بالأدوات والموارد الازمة للنجاح في ظل بيئة العمل التنافسية اليوم.

الشراكة تهدف إلى سد الفجوة المالية داخل قطاعات الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مصر عن طريق مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات المصممة خصيصًا لتلبية االاحتياجات المختلفة للقطاع.

وقال عبد العزيز عبد النبي ، مؤسس قرضي : سعداء للغاية بهذا التعاون االستراتيجي مع سندة ، ونهدف معًا إلى توسيع تغطيتنا لتشمل النطاق الكامل لقطاع المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ، وتزويدها بأفضل منتجات مالية ودورات التدفق النقدي وتغطية احتياجات رأس المال العامل .

وقال سهيل رشوان، العضو المنتدب لسندة لتمويل المشروعات متناهية الصغر: الشركة حريصة على التعاون مع شركائها لتوفير التمويل المناسب المبتكر لأصحاب المشروعات متماشيا مع خطط الدولة لتحقيق الشمول المالي لمختلف فئات المجتمع وتوفير نماذج تمويلية مختلفة لكافة قطاعات الأنشطة الاقتصادية في مصر وتشجيع ثقافة استخدام التمويل المتناهي الصغر وتحفيز الشباب على تبني فكرة العمل الحُر .

وتابع: لهذا تتواجد الشركة في العديد من المحافظات المصرية بخلاف القنوات الإلكترونية والتكنولوجيا المالية للوصول لأكبر قاعدة من العملاء بسلاسة ويسر.

و أضاف رشوان: تسعى سندة بالتعاون مع شركة قرضي إلى تقديم تجربة فريدة توفر حلولا شاملة لتلبية احتياجات أصحاب المشاريع والوصول إلى شريحة أكبر من العملاء في شتى المناطق بكافة المحافظات.